Novelu ‚třikrát a dost‘ schválil Senát. Neplatiči pokut budou moci přijít o část dávek

Za opakované neplacení pokut zřejmě lidé budou moci přijít o část dávek v hmotné nouzi. Novelu ODS ve středu schválil Senát. Podle ní by úřady mohly strhávat neuhrazené částky právě z této podpory. Týkat se to má jen vybraných přestupků - třeba za porušování veřejného pořádku. Ombudsman Stanislav Křeček dříve řekl, že odebírání dávek ohrožuje základní lidská práva. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. Praha 19:40 18. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senát novelu schválil hlasy 44 ze 71 přítomných senátorů (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Senátní výbory se k navrhované represi postavily rozdílně. Zatímco garanční sociální výbor prosazoval zamítnutí novely, ústavně-právní výbor doporučil její přijetí. V diskusi se střetli podporovatelé s odpůrci novely. Odpůrci tvrdili, že restrikce nefunguje a je nutná sociální prevence.

Odebírání dávek podle nich dopadne i na lidi ze společné domácnosti pachatele včetně dětí. Podporovatelé zase poukazovali na vymahatelnost práva. Hrozba odebrání dávek by podle nich mohla od páchání přestupků odrazovat.

Úpravu zákona o pomoci v hmotné nouzi kritizoval před měsícem pro server iROZHLAS.cz i veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. Označil ji za potenciální ohrožení lidských práv, které může dopadnout tvrdě na lidi s nízkými příjmy. Podle sociologa Daniela Prokopa může mít novela negativní dopad na vzdělání dětí.

Pro 44 ze 71 přitomných senátorů

„Míra solidarity musí mít nějakou hranici. O tom je návrh zákona,“ uvedl za předkladatele Jan Bauer (ODS). Odmítl také výtky, že jde o „předvolební výkřik a o populismus“, když předloha byla podána už před třemi lety. Senát ji schválil hlasy 44 ze 71 přítomných senátorů.

Úřady podle novely budou moci provádět srážky z dávek na úhradu nezaplacených pokut za přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Stejně budou postupovat v případě nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce a v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka.

O část dávek budou moci přijít také lidé, kteří nezaplatili pokutu za porušení obecní vyhlášky, jež stanoví podmínky pro pořádání sportovních a kulturních akcí.

U tolerování a podpory záškoláctví by podle předlohy platil pro strhávání pokut z dávek princip „jednou a dost“. U ostatních přestupků by mohly být postihy strhávány z dávek při třetím a dalším prohřešku.

Obce by ale mohly požádat o srážku již při prvním nebo druhém přestupku, pokud by vyvstala obava, že postih jiným způsobem nevymohou a zároveň jde o pachatele s minimální snahou se napravit.

O srážkách by po oznámení rozhodovaly úřady práce. Částky, které na nich lidem nevyplatily, by putovaly do rozpočtů příslušných obcí.