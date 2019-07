Návrh o urychleném vysílání vojáků do ciziny má podporu 67 poslanců. Projednal ho i výbor pro obranu

Poslanci navrhují novelu Ústavy, která by vládě umožnila urychleně vyslat vojáky do zahraničí. Armáda by tak mohla například v utajení poslat jednotku na osvobození unesených českých občanů. Parlament by se misí zabýval až následně. Návrh předkládá skupina poslanců v čele s předsedkyní sněmovního výboru pro obranu Janou Černochovou (ODS). Jak uvedla, podepsalo ho 67 poslanců. Praha 17:20 29. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští vojáci (ilustrační foto) | Foto: Jiří Šimeček | Zdroj: Armáda České republiky

Novela Ústavy byla předložena poslanci již v minulém volebním období, tehdy ale nebyla schválena. Podle Černochové je jejím cílem, aby se v akutních případech zrychlilo a zefektivnilo vysílání vojáků do zahraničí.

„Nově by v jakékoliv situaci, kdy je to nezbytně nutné a kdy je třeba reagovat v řádu desítek hodin, mohla vláda vyslat skupinu vojáků do zahraničí svým rozhodnutím na dobu nejdéle 60 dnů až se zpětným posvěcením oběma komorami Parlamentu,“ poznamenala Černochová.

Pokud by misi poslanci nebo senátoři neschválili, byla by ukončena. Vláda už podle Černochové podobnou pravomoc má, ale pouze ve vybraných případech a neobsáhne všechna možná rizika.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí před odletem do Bruselu na novinářský dotaz řekl, že návrh spolupodepsal. Pokud by podle něj byli Češi v cizině drženi teroristy jako rukojmí, není myslitelné, aby vyslání vojáků předem projednával veřejně Parlament.

„Takové věci se konají v utajení. Nemůžeme s tím jít ven a každému říkat, že někam pošleme jednotku, aby osvobodila naše lidi,“ uvedl. Zákonnou úpravu podpořil letos již při návštěvě jednotky speciálních sil v Prostějově.

Schvalování průjezdů vojsk

Kromě například únosu českých občanů by se novela mohla týkat zapojení do operace sil velmi rychlé reakce NATO, které musí být připraveny zakročit proti nepříteli v několika dnech.

Novela Ústavy zároveň řeší proces, při kterém se schvalují přelety a průjezdy vojsk jiných zemí přes české území. V současné době vláda a Parlament vydávají tento souhlas plošně, podle kritiků by měl být schvalován jednotlivě každý průjezd, což v praxi není z časových důvodů možné.

Černochová řekla, že návrh již projednala na semináři se členy výboru pro obranu, kde se k němu vyjádřil také ústavní právník Jan Kudrna. Zabývali se jím také někteří senátoři.

„Již jsme o tom s kolegy z našeho výboru předběžně jednali a jsme připraveni se tomuto návrhu seriózně věnovat,“ uvedl předseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer. Bezpečnostní situace ve světě se podle něj posunula a je třeba na ni reagovat.