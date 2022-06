‚Omezení kontroly.’ Za zveřejnění majetku politiků má být pokuta 50 tisíc, Senát ‚chybu’ neopravil

Senátem prošla ve středu novela zákona o střetu zájmů. Ta má především otevřít majetková přiznání politiků veřejnosti. Jenže to má háček. Do návrhu se dostal paragraf, který zavádí vysoké pokuty za zveřejnění informací. Podle protikorupčních organizací by tak například média nemohla napsat, kolik si vrcholoví politici vydělali a co si za peníze nakoupili. A pokud ano, hrozila by jim pokuta 50 tisíc korun. Praha 5:00 16. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novelu zákona ke střetu zájmů ve středu schválil Senát. „Chyby“, které v ní jsou, neopravil | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Mrzí mě, že je v zákoně nově povinnost využívat data z evidence majetkových přiznání pouze pro účely zjištění porušení povinnosti veřejného funkcionáře. To bude výkladově velmi náročná věc a může to zkomplikovat veřejný dohled nad veřejnými funkcionáři obecně,“ uvedl pro iROZHLAS.cz senátor Lukáš Wagenknecht (za Piráty), který se snažil k návrhu načíst pozměňovací návrhy.

Problémové ustanovení dopadne především na práci novinářů. Ti velmi často informace z registru majetkových přiznání využívali. Radiožurnál například v roce 2018 informoval o tom, co všechno politici v registru přiznali. Problémy by mohl nový paragraf způsobit i analytikům různých neziskových protikorupčních organizací, kteří s daty často pracují a kteří od počátku na nově zavedenou pokutu upozorňovali.

„U vrcholných politiků převažuje oproti ostatním veřejným funkcionářům jednoznačný veřejný zájem na elementární kontrole ze strany médií či občanského sektoru,“ uvedl advokát protikorupční organizace Rekonstrukce státu Lukáš Kraus.

Ten senátory na problémové ustanovení upozorňoval už před zahájením projednání novely. „Pokud dojde pod hrozbou pokuty k tomu, že média přestanou informovat občany o majetkových přiznáních členů vlády či členů parlamentu, dojde k omezení možnosti kontroly vrcholných politiků a zároveň k oslabení důvěry v politiku obecně. Senát má jedinečnou šanci vadu návrhu novely opravit,“ napsal jim ve výzvě.

Na problém upozorňovala i Transparency International a to hned poté, co novela prošla Poslaneckou sněmovnou. „Snaha poslanců o znovuotevření centrálního registru se moc nepovedla. Veřejnost sice bude mít možnost do majetkových přiznání po žádosti nahlížet, bude si ale muset dávat velký pozor, co s výstupem udělá,“ upozornil pro iROZHLAS.cz právník organizace Jan Dupák.

Senátor Lukáš Wagenknecht (Piráti) se snažil načíst pozměňovací návrhy, díky nimž by pokuta 50 tisíc za neoprávněné nakládání s informacemi ze zákona vypadla | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Beze změny

Jenže s apely na senátory ani jedna nevládní organizace neuspěla. Ve středu prošla horní komorou parlamentu bez jakékoliv změny. Pro schválení zvedlo ruku 47 senátorů. Proti byli jen dva - pirátská senátorka Adéla Šípová a právě Wagenknecht, který navrhoval hned několik změn.

„Propásli jsme jedinečnou možnost v tuto chvíli ošetřit střet zájmů třeba na úrovni pana prezidenta, který by mohl být v rámci režimu zákona, mohli jsme napravit špatnou definici skutečného majitele, která umožnila dva roky panu premiérovi zneužívat dotace,“ podotkl Wagenknecht.

Nyní platný zákon, který má nahradit ve středu Senátem schválená novela, se totiž netýká hlavy státu a podle výkladu některých advokátů se nevztahovala ani na bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO), který má vložený Agrofert ve svěřenských fondech. Evropská komise na to má jiný názor. Ta naopak došla po auditu k závěru, že Babiš ve střetu je a Agrofert neměl během jeho vládního angažmá na dotace nárok.

Nechtěná chyba?

Zavedení pokuty přitom očividně vládní poslanci neměli v plánu. Šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek napsal na svém Twitteru před dvěma týdny - poté, co změna prošla sněmovnou -, že se novela musí i kvůli této chybě opravit.

„V zákoně, který připravilo ANO, však bude nutné opravit chyby. Jednak nemyslí na bankovní identitu a e-občanku, za druhé novinářům hrozí za zveřejnění údajů o politikovi nově pokuta 50 000 korun, pokud je zveřejněna informace, která nesouvisí s porušením jeho povinností. To opravíme,“ slíbil na sociální síti.

Vládní návrh novely, jehož autorem byl právě Michálek, ustanovení o pokutě neobsahoval. Jenže jeho projednání bylo ve sněmovně obstruováno ze strany hnutí ANO. Zaváděl totiž mimo jiné omezení vlastnění médií politiky nebo rozšiřoval povinnost kontrolovat střet zájmů na některé české úřady, které rozdělují tuzemské i unijní dotace, ale pod zákon dosud nespadají.

Nakonec se ale koalice s opozicí dohodla, že schválí alespoň minimalistickou novelu, která otevře registr majetkových přiznání veřejnosti. Ten zůstal uzavřený po zásahu Ústavního soudu od konce roku 2020.