Vláda schválila novelu zákona o zbraních. Zkracuje například platnost některých zbrojních průkazů

Vláda ve středu schválila novelu zákona o zbraních. Ta vychází ze směrnice Evropské unie, proti které ale Česko podalo už loni žalobu. Novelu ještě musí schválit parlament. Odmítá ji opoziční ODS, podle které by Česká republika neměla evropskou směrnici zavádět, a to i za cenu sankcí. Praha 14:30 7. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zbraně (ilustrační foto) | Foto: Lenka Krejcarová | Zdroj: Český rozhlas

Podle novely se pravděpodobně zkrátí doba platnosti zbrojních průkazů. A to z deseti na pět let. S tím souvisí i to, že se sníží správní poplatek ze 700 na 400 korun.

Česko podalo žalobu proti evropské směrnici o zbraních. Žádá odklad účinnosti Číst článek

Podle novely by Česká republika taky zavedla dvě nové kategorie zbraní - budou do nich spadat legálně vlastněné zbraně, které třeba majitelé dosud nemuseli nahlásit, takže nebyly zaregistrované. Týká se to například historických, znehodnocených nebo plynových zbraní, které budou nově spadat do přísnější kategorie.

Podle vládních podkladů zatím není jasné, kolik takových zbraní by se muselo nově zaregistrovat. Jejich počty ale řádově odhadují na desetitisíce až statisíce. Norma zároveň omezuje držení zásobníků na víc než deset nábojů pro dlouhé zbraně a více než 20 nábojů pro krátké zbraně. A právě o tomto bodu se nejspíš bude ještě debatovat.

Se schválením zákona nesouhlasí třeba opoziční ODS, která připomíná, že o žalobě proti směrnici zatím nerozhodl Soudní dvůr Evropské unie, takže je osud této normy nejistý. Občanští demokraté jsou proto podle slov své poslankyně Jany Černochové připravení v nadcházejícím legislativním procesu udělat všechno pro to, aby tato novela neprošla.

Žaloba

Někteří lidé si od této žaloby hodně slibují. „Aby ta směrnice byla zrušena, případně pozastavena, případně byla udělena výjimka pro některé členské státy, samozřejmě především pro Českou republiku. Bohužel to nemá odkladný účinek. Bylo by dobré, abychom vyčkali soudního rozhodnutí,“ řekl už loni Radiožurnálu ještě jako ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD, dnes úřadující předseda strany.

Chovanec má hotovou žalobu proti evropské směrnici o zbraních. Poškozuje české občany, tvrdí Číst článek

Česko směrnici Evropské unie kritizuje dlouhodobě, údajně omezuje majitele legálně držených zbraní a zasahuje do vnitřní bezpečnosti státu.

Ke směrnici se loni vyjadřoval třeba i tehdejší poslanec Starostů a nezávislých Jan Farský. Podle něj byla chyba u tehdejších vládních představitelů. „Promeškali období, kdy směrnici mohli ovlivnit, aby nebyla tak striktní, jak dneska je. Zase se vytváří uměle odpor k Evropské unii daný naší neschopností vyjednat něco lepšího,“ říkal Farský.

Diskriminace

Češi nebudou mít právo nosit zbraň pro zajištění bezpečnosti země, rozhodl Senát Číst článek

K žalobě se loni vyjádřil sám předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Ten směrnici označil za milník v kontrole zbraní. Nařízení podle něj omezí nebezpečí střelby na školách nebo teroristických útoků spáchaných legálně drženými zbraněmi.

S tím ale tehdejší česká vláda nesouhlasila, zpřísnění kontroly a zákaz některých poloautomatických zbraní považovala za diskriminační. U evropského soudu se proto Česká republika domáhá odložení účinnosti směrnice a jejího zneplatnění.

V Česku bylo v polovině loňského roku podle policie přes 301 tisíc držitelů zbrojních průkazů. Lidé si nechali zaregistrovat víc než 819 tisíc zbraní. Ty podléhají registraci podle současných zákonů.