Senát jedná o dovolené pro ‚dohodáře‘. Část firem může odejít do šedé zóny, kritizují zaměstnavatelé

Senát jedná o změnách v zákoníku práce. Novela počítá třeba s tím, že by takzvaní dohodáři mohli čerpat dovolenou. „Toto opatření snižuje flexibilitu trhu práce, volnost, která tam doteď byla, tedy i náklady. Kdykoli se zpřísní pravidla, je lehká obava, že část firem může mít tendenci jít do šedé zóny," kritizuje návrh Vít Jásek z Unie zaměstnavatelských svazů. Praha 10:43 27. července 2023

„Novela je pro pracující na dohody výhra,“ říkají někteří. Je výhrou také pro zaměstnavatele? Protože podmínky pro tzv. dohodáře se díky novele přiblíží těm, kdo mají lidé v klasickém pracovním poměru. Je to dobře nebo špatně?

Pro nás to není tak úplně dobře, protože samozřejmě zaměstnanci budou rádi, ale celé toto opatření snižuje flexibilitu, trhu práce, to znamená celou tu volnost, která tam doteď byla a tím pádem i náklady. Takže nás ti lidé vyjdou dráž. To je asi to hlavní.

Novela počítá s e-doručením třeba výpovědi a dalších dokumentů. „Je to pozitivní změna, je to o flexibilitě a rychlosti v komunikaci," hodnotí Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Může se stát, že poté nebudou firmy ochotné uzavírat tolik dohod?

To si myslím, že úplně ne. Panuje lehká obava, že část firem může mít tendenci jít do šedé zóny – Raději ti dám peníze na ruku, než abych ti dal dohodu. My doufáme, že se to nestane v nějaké velké míře.

Ale jinak my ty lidi potřebujme, máme obrovsky nízkou nezaměstnanost, takže každý člověk, který je schopný přijít včas do práce a nepije, tak ho rádi vezmeme. Takže tohle si myslím, že nehrozí.

Celý rozhovor si poslechněte v audiu v úvodu článku.