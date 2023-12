Za překročení rychlosti dvakrát větší pokuta a čtyři trestné body. Jak novela zákona mění výši pokut?

„Během měření jsme vám naměřili rychlost 67 kilometrů v hodině. Je to přestupek, který je hodnocen pokutou ve výši až jeden tisíc korun a jsou s ním spojené dva trestné body,“ informuje policista řidičku během silniční kontroly.

Po Novém roce by tato řidička zaplatila až dvojnásobek. Nebyla jediná, kdo na Teplické ulici v Děčíně jezdí příliš rychle, doplnil dopravní policista Petr Malkovský:

„Je to v podstatě takový tranzit mezi většími městy, je tu silný provoz. Vidíme, že řidiči hodně spěchají a hodně překračují rychlost. Vzhledem k hustotě provozu to vytváří nebezpečné situace.“

Za překročení rychlosti v obci loni policisté v Ústeckém kraji rozdali přes šest a půl tisíce pokut za více než čtyři a půl milionu korun. Takových přestupků je letos mnohem víc.

„Už je to více než osm tisíc přestupků a vybraná částka za pokuty je více než pět milionů 800 tisíc korun,“ popisuje Martin Sochr z krajské dopravní policie má pro vyšší čísla i vysvětlení.

130 km/h v obci

„Myslím si, že je to zvýšená činnost policie. Pokud jde o tenhle druh přestupkového jednání, je to v souvislosti s tím, že ta rychlost je obecně vnímána jako jedno z nejzávažnějších protiprávních chování v silničním provozu. No a samozřejmě to souvisí i s intenzitami silničního provozu, kdy se komunikacích pohybuje mnohem více vozidel,“ uvádí Sochr.

Martin Sochr zmínil také některé největší přestupky v rychlosti: „Zhruba před měsícem jsme při měření rychlosti v Ústí nad Labem zjistili několik řidičů, kteří se v obci pohybovali rychlostí více než 130 kilometrů v hodině.“

Na Teplickou ulici v Děčíně se podle policistů radar rozhodně hodí. Na vyřizování přestupků poslaných z radarů by měl být úřad podle náměstka primátora Ondřeje Smíška z hnutí Náš Děčín připravený zhruba v polovině příštího roku. Kromě samotného Děčína bude totiž vyřizovat i přestupky třeba z České Kamenice anebo Rumburku, kde také chtějí radnice nainstalovat radary.

Dva až 25 tisíc korun

Ve správním řízení pak řidič za překročení rychlosti může dostat až šest bodů a pokutu od dvou do 25 tisíc korun.

„Novela zákona o silničním provozu přináší upřesnění spousty jednání, která v současné době nebyla úplně přesně definována jako protiprávní, což samozřejmě vítáme. Pokud jde o výši ukládaných sankcí, myslím si, že to odpovídá situaci v České republice a tomu, kdy se naposledy zvedaly ukládané pokuty,“ dodává k novinkám Martin Sochor z krajské dopravní policie.