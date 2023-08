Voda, internet, elektřina i plyn. Lidé na home office si budou moci říct o proplacení nákladů, stojí v novele

Zaměstnanci by si třeba nově mohli říct zaměstnavatelům o náhradu nákladů. Čeho přesně se to týká, vypočítává advokát Lukáš Vajda z kanceláře Vajda & Sniehotta Legal, která se zabývá pracovním právem.

„Jde o vodu, jde o topení, jde o elektřinu, plyn, připojení na internet, jde o veškeré záležitosti, které by v rámci práce na samotném pracovišti šly na náklad zaměstnavatele,“ říká Vajda.

Lidé pracující na dálku by podle něj mohli mít několik možností. Buď své náklady prokazovat, a zaměstnavatel jim je proplatí, nebo by mohli dostávat paušální částku. Ta by podle návrhu vycházela asi na 2 koruny a 80 haléřů za každou hodinu práce.

To, jestli budou zaměstnavatelé muset náklady proplácet, nebo to bude povinné, by mělo záležet na domluvě. Novela připouští taky variantu, podle které by zaměstnanec nedostával při práci z domova navíc vůbec nic.

Některé firmy část nákladů platí už teď – třeba Česká spořitelna svým lidem na home office hradí mobilní připojení k internetu. O kompenzaci zvýšených nákladů můžou už teď požádat i zaměstnanci technologické společnosti Gen.

Home office není všude

Hospodářská komora se letos na jaře zaměřila na to, kolik zaměstnavatelů letos práci na dálku nabízí. Ptala se zástupců z asi 450 podniků. Zhruba třetina z nich home office nenabízí, protože to nedovoluje povaha práce. To se týká hlavně těch nejmenších firem.

Z těch podniků, které práci na dálku nabízet můžou, to dělá 93 procent, popisuje viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.

„Home office zůstává hodně poptávaným benefitem. Pro mladší generaci je to už přirozená součást fungování v zaměstnání. Takže je dobře, že tady máme nastavená pravidla a že je jasné, že zaměstnavatel za některé věci, jako kde zaměstnanec pracuje, nenese odpovědnost a že je to na zaměstnanci. Tohle vyjasnění pro nás bylo hodně důležité,“ vysvětluje Prouza.

Firmy home office podle průzkumu nejčastěji nabízí ze dvou důvodů – je to podle nich vhodné řešení, když musí člověk pečovat třeba o své nemocné děti. Práci na dálku taky berou jako firemní benefit, který může pomoct sladit zaměstnancům pracovní a osobní život.

Více papírování

Novela ale přináší pro pracující z domova i další změny, třeba to, že by si home office mohli vzít jenom na základě písemné dohody. Pro firmy to znamená i víc papírování.

„I u regulace home office také přibude administrativa. V podnikání je to ve finále, když si odečtete krizové situace, opravdu ten největší problém. My se zkrátka tady v Evropě jednou uregulujeme k smrti,“ upozorňuje předseda Asociace malých a středních podniků Josef Jaroš.

Novelou zákoníku práce se ještě budou zabývat poslanci. Vrátit by se k předloze mohli mimořádně ještě do konce prázdnin. Další novinky k práci z domova se týkají rodičů malých dětí nebo třeba těhotných žen.