Zemanova slova o Novičoku? ‚Je natolik zkušený politik, že to udělal záměrně,‘ míní Žáček

Prezident Miloš Zeman pronesl slova o Novičoku záměrně, je to zkušený politik. Ve 20 minutách Radiožurnálu to řekl poslanec a místopředseda bezpečnostního výboru sněmovny Pavel Žáček z ODS. Prezident začátkem května prohlásil, že se u nás vyráběl a testoval nervový jed Novičok. Premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš ale tuto informaci popřel. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:49 22. května 2018

„Krátce po jeho (Zemanově) prohlášení se ruská propaganda rozjela. Byla to otázka minut, to je velmi zvláštní,“ upozornil poslanec a místopředseda bezpečnostního výboru sněmovny Pavel Žáček z ODS. „Myslím, že je natolik zkušený (politik), že to udělal záměrně,“ dodal.

Zemanova slova o Novičoku? ‚Je natolik zkušený politik, že to udělal záměrně,' řekl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu Pavel Žáček z ODS

„Měl by si uvědomit svou zodpovědnost. Nebyl to dobrý signál zejména navenek,“ hodnotil Žáček slova prezidenta Miloše Zemana ohledně jedu Novičok a zdůraznil by měl prezident vyjasnit, proč to řekl. Zeman navíc podle něj už v momentě, kdy nařídil BIS prověřit skladování Novičoku v Česku, věděl, že ze zprávy tajné služby bude citovat.

„Zadání řekl naprosto nestandardně do médií, čímž se evidentně připravoval na variantu, že až tu informaci dostane, tak že z ní něco pustí do éteru. Jak to řekl, jak se dnes ukazuje nepravdivě, tak to narušilo zájmy České republiky,“ doplnil místopředseda bezpečnostního výboru sněmovny.

Žáček se zároveň zastal ředitele Vojenského výzkumného ústavu Bohuslava Šafáře, kterého odvolala ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová za ANO. „Takzvaní profesionálové ve vládě likvidují skutečného profesionála. Na něj by zodpovědnost spadnout neměla,“ poznamenal ve vysílání Radiožurnálu Žáček.

Kauza Novičok

Nervově paralytickou látkou Novičok byli začátkem března ve Velké Británii otráven ruský dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera Julia.

Británie z útoku obvinila Rusko, které ale zodpovědnost odmítlo. Moskva také tvrdila, že Novičok mohl pocházet z Česka, což vyloučily ministerstvo zahraničí i resort obrany.

V Česku se podle české diplomacie sice v mikroskopickém množství testují nervové jedy, látka použitá k útoku na Skripala se ale na českém území nikdy nevyráběla.

Nicméně prezident Miloš Zeman počátkem května uvedl, že podle Vojenského zpravodajství se v Česku Novičok vyráběl, podle Bezpečnostní informační služby nikoliv, a že se přiklonil ke zprávě armádní tajné služby.

Jeho vyjádření následně Kreml využil ke zpochybnění britského tvrzení, že Novičok použitý k útoku na Skripala a jeho dceru pocházel z Ruska.

Premiér v demisi i výbory jeho slova odmítli

Prezidentova slova o výrobě Novičoku v Česku následně popřel například premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš, sněmovní zahraniční výbor a senátní bezpečnostní a zahraniční výbor. Na základě zpráv tajných služeb, které se podle nich neliší, uvedli, že jed se v Česku nevyráběl ani neskladoval. Senátní výbor se usnesl na tom, že Zeman sdělil o výrobě Novičoku v Česku nepravdivé informace a ohrozil české bezpečnostní zájmy.

Senátoři z klubu Starostů a nezávislých pak oznámili, že připraví materiály, které by měly vést k ústavní žalobě na prezidenta pro podezření z velezrady.

Vtažení Česka do příběhu s Novičokem může podle informací Otázek Václava Moravce souviset s naším předsednictvím v Organizaci pro zákaz chemických zbraní. Česko jí předsedá od 12. května, v čele výkonné rady stojí Jana Reinišová. Organizace se letos zabývala mimo jiné otravou Skripala nebo chemickými útoky v Sýrii.