Expertka: Látku, jíž otrávili Skripala, lze jednoznačně odlišit od té, kterou testovali v Česku

Český Vojenský výzkumný ústav testoval látku A230, která podle Vojenského zpravodajství patří do skupiny Novičoků, prohlásil ve čtvrtek prezident Miloš Zeman. Podle Britů byl ale dvojitý agent Sergej Skripal otráven látkou A234. Eugenie Nepovimová z Katedry chemie Univerzity Hradec Králové, která se zabývá nervově paralytickými látkami, Radiožurnálu řekla, že se obě látky liší strukturou a lze je snadno odlišit. Praha 20:08 4. května 2018

Bývalý (ruský) dvojitý agent Sergej Skripal byl podle zjištění Britů otráven látkou A234, které se říká Novičok, a bylo ji prý až 100 gramů. Prezident Miloš Zeman (ve čtvrtek večer) řekl, že ve Vojenském výzkumném ústavu testovali látku A230. Co to je tedy za látku? Patří také do skupiny Novičoků?

V první řadě bych ráda reagovala na prohlášení Britů, protože dávka 100 gramů se mi zdá být enormně velká. Dle dostupné literatury k usmrcení člověka transdermální cestou, tj. průnikem přes kůži, postačí pouze pět miligramů. (Rozhovor vznikl v pátek po poledni, odpoledne Organizace pro zákaz chemických zbraní oznámila, že není schopna určit množství látky použité v jihoanglickém Salisbury, ale nešlo o dříve zmiňovaných 100 gramů - pozn. red.)

Co se týče látky A230, tak spolu s látkami A232 a A234 patří do rodiny Novičoků. Tyto jednotlivé látky se mezi sebou liší především fyzikálně chemickými vlastnostmi. To může být například skupenství, těkavost, stabilita. Nicméně jejich toxický účinek je shodný a jedná se o nervově paralytické látky.

Jak si jako odbornice na chemii vysvětlujete, že jedna instituce tvrdí, že to Novičok je, a druhá říká, že ne?

Jelikož se jedná o vojenské odvětví, tak především toto odvětví je velmi chráněné a veškeré know-how je přísně střeženo. Jedním z případů, kdy došlo k vyzrazení takového know-how, byl i program, pravděpodobně, Novičok, kdy se celý svět dozvěděl až v 90. letech 20. století, že takový program existuje, a to především díky přeběhlíkům ze strany Sovětského svazu. Ti vyzradili strukturu a toxické vlastnosti látek.

Nicméně Rusko existenci programu Novičok nikdy nepotvrdilo. Proto se dá říci, že je na nás, zda budeme věřit defektorům (agentům, kteří přeběhli na druhou stranu – pozn. red.), nebo Rusku.

Jediný způsob, jak se dá ověřit, zda tyto látky jsou tak toxické, je tyto látky připravit a otestovat. A potom samozřejmě výsledky práce publikovat ve vědeckých žurnálech.

Překvapuje vás informace, kterou prezident Zeman poskytl? Že v Česku byla testovaná látka zvaná A230, třeba i ve světle toho, že máme špičkovou protichemickou jednotku?

Myslím si, že je to možné, protože Česká republika, stejně tak jako kterákoliv jiná země, chce být připravená na potenciální chemický útok. A z toho důvodu mohla testovat i látku A230, tedy především k obraným účelům. Například k vývoji vhodné detekce či léčení otrav těmito látkami.

Jde jednoznačně rozeznat látku A230 od látky A234, kterou byl otráven exagent Skripal podle Britů?

Pomocí chemických a fyzikálních přístrojů je od sebe lze odlišit, protože mají odlišnou chemickou strukturu.

Obecně. pokud se takové látky testují, jak se s nimi zachází a jak je kontrolováno, aby nebyly zneužity?

Většinou jsou pro výzkumné účely potřeba řádově stovky miligramů až jednotky gramů. A každý pohyb s těmito látkami je přísně evidován, tedy kolik látky se spotřebovalo, k jakému účelu, či jak byla nespotřebovaná látka zlikvidovaná.

Jak se k těmto testům staví Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW)? Ví o nich a je potřeba její povolení?

V prvé řadě bych upozornila na to, co říkal profesor Kamil Kučera ve svém předchozím rozhovoru, že látky ze skupiny Novičok nejsou uvedeny na seznamu zakázaných látek, který Organizace pro zákaz chemických zbraní vydává. Ale v případě, že by tyto látky byly zahrnuty na tento seznam, tak ano. Organizace vydává povolení pro různé instituce a pro práci s těmito látkami.