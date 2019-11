Majetková přiznání pro veřejnoprávní novináře? ‚Jde o ochranu veřejnosti,‘ tvrdí Valenta z KSČM

Novináři České televize a Českého rozhlasu by měli podle KSČM pravidelně předkládat majetková přiznání. Stojí to v návrhu, který ve čtvrtek dostala sněmovna od komunistických poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Jiřího Valenty a Miloslavy Vostré. Argumentují tím, že obě veřejnoprávní média mají hlavní příjmy z koncesionářských poplatků, tedy z veřejných peněz, a jejich novináři můžou zásadně ovlivňovat veřejné mínění. Praha 13:36 8. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Návrh má podle komunistů bránit obě média před podezřením ze skryté a podprahové reklamy. | Zdroj: Profimedia

„Aspekty k sepsání jsou dva zásadní. Zaprvé je to ochrana veřejnoprávních novinářů před šikanujícími a nepodloženými obviněními, zadruhé ochrana veřejnosti. Z 90 procent se jedná o peníze koncesionářů a veřejnoprávní novináři veřejné mínění ovlivňují,“ řekl Českému rozhlasu Plus komunista Jiří Valenta.

Návrh má podle komunistů zároveň bránit obě média před podezřením ze skryté a podprahové reklamy ve prospěch některých ekonomických, politických, kulturních nebo sportovních subjektů.

Řada ostatních poslanců s návrhem zásadně nesouhlasí. Je mezi nimi například místopředsedkyně poslanců ODS Jana Černochová, podle níž musí být novináři hlavně nezávislí. „Nezávislost je garantována právě tím, že se – na rozdíl od nás politiků – nikde nemusí svlékat donaha,“ řekla Radiožurnálu.

Podle místopředsedy hnutí STAN Petra Gazdíka by majetkové přiznání novinářů bylo zásahem do podstaty veřejnoprávních médií. „Jde o katastrofální nepochopení smyslu veřejnoprávních médií. Jsou tu od toho, abychom je my, politici, nemohli žádným způsobem ovlivňovat. Představte si, že panu kolegovi z KSČM položíte nepříjemnou otázku a on řekne, jestlipak veřejnost ví, kolik bere. Je to prachsprosté vzbuzování nenávisti a vášní.“

Nedostatečná kontrola

Novináři České televize a Českého rozhlasu by podle návrhu komunistů podávali vstupní majetkové přiznání. Následně by podávali přiznání každý rok a také jedno výstupní potom, co by práci přestali vykonávat. De facto by tak měli stejnou povinnost jako veřejní funkcionáři.

„Chceme, aby novináři byli zbaveni veškerého podezření, že mohou dostávat příjmy i z jiných zdrojů, stejně jako politici, starostové i zastupitelé obcí,“ říká místopředseda poslanců KSČM Leo Luzar. Internetový registr majetkových přiznání, kam by novináři údaje vkládali, vede ministerstvo spravedlnosti.

Komunisté v návrhu nepočítají s novináři České tiskové kanceláře. Ta je přitom také veřejnoprávní. Podle Jiřího Valenty z KSČM se komunisté Českou tiskovou kancelář rozhodli po odborných diskusích z povinnosti vyřadit. Česká tisková kancelář totiž podle nich tolik neovlivňuje život v České republice zejména z politické dimenze.

„Ve vyjádřeních České tiskové kanceláře není tolik subjektivity a individualismu jako vychází z některých redaktorů České televize, respektive Českého rozhlasu. Prostě jsme usoudili, že ČTK do této oblasti řadit nebudeme. Tečka,“ uvedl.

Nad případným zrušením mediálních rad, které právě zmiňovanou problematiku kontrolují, podle Valenty komunisté neuvažují. Naopak chtějí mediální rady a jejich pravomoci posílit, tak aby mohly ještě víc veřejnoprávní média kontrolovat. Současná kontrola je podle komunistů nedostatečná.

Místopředseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík si myslí, že takový zákon nemůže být schválen. „Tento zákon prostě nemůže ve sněmovně projít. Trochu myslící poslanec a poslanec, který svůj slib dodržuje, k něčemu takovému nemůže přistoupit.“ Předlohu teď nejdřív musí posoudit vláda a dál o ní rozhodnou zákonodárci.