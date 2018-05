Novinářskou Křepelku pro žurnalisty do třiatřiceti let získala letos redaktorka serveru iROZHLAS.cz Kristýna Novotná za „příkladné nasazení, důslednost a snahu dělat novinařinu ve veřejném zájmu“. To je zkrácená verze odůvodnění této prestižní novinářské ceny. Nabízíme důkladnější rozbor.

Měla na výběr. Mohla být politickou zpravodajkou, která bude jen politikům nastavovat mikrofon, o pauzách s nimi švitořit a doufat, že jí občas pinknou nějakou tu šťavnatou informaci.

Kristýna Novotná si však vybrala náročnější cestu: kriticky zkoumá jejich sliby, systematicky mapuje hospodaření politických partají a klade nepříjemné otázky. A co víc, vyžaduje na ně i odpovědi. Jak je to strastiplná cesta, je vidno dnes a denně. Stačí jeden kritický text, aby vám někteří politici – bez stopového množství faktů – přifařili nálepku antibabišovského novináře, žumpy či přímo lžiredaktora.

Původně jsme na @iROZHLAScz neměli v úmyslu otázky na #unor1948 pro prezidenta Miloše Zemana zveřejňovat, ale tweet pana @PREZIDENTmluvci nás přesvědčil, že nám nic jiného nezbývá. Tady jsou: pic.twitter.com/9kVFWAbPQP — Kristyna Novotna (@novotnakris) 26. února 2018

Tohle všechno už Kristýna Novotná musela strpět. A přesto se zas a znova vrací do poslaneckých kuloárů a – s elánem, současně i profesionálním odstupem – dál žádá odpovědi.

Nedávno to bylo rok, co nastoupila do Českého rozhlasu, konkrétně na server iROZHLAS.cz. Za tu dobu se jí podařilo potrápit Andreje Babiše kvůli nesrovnalostem v jeho majetkovém přiznání, brněnští politici ANO jí zase museli vysvětlovat, jak to bylo s miliony, které tekly do jejich regionální kasy. Zkoumala i neprůhledné financování Strany práv občanů, která se stokorunou na transparentním účtu financovala kampaň Miloše Zemana. Snažila se rozkrýt i finanční toky v krajských organizacích SPD Tomia Okamury. Už loni na jaře popsala minulost šéfa kampaně prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše, její zjištění se pak mnohokrát citovalo ve všech relevantních médiích.



Kristýna Novotná (29) Působila v redakci internetového deníku Echo24, kde posbírala první novinářské zkušenosti. Postupně se vypracovala na redaktorskou pozici a začala se specializovat na politiku. Vystudovala bohemistiku na Univerzitě Karlově a mediální studia tamtéž. Do Českého rozhlasu nastoupila na jaře 2017 a byla u zrodu serveru iROZHLAS.cz. Je držitelkou průkazu vůdce malého plavidla.

Mohla by s tím vystačit – mladá reportérka, která se specializuje na politické finance. Jenže to Kristýně nestačilo. Stále častěji se vydávala za tématy mimo politické kuloáry. Tu přinesla svědectví o kšeftech na pražských hřbitovech, tu odhalila zlaté padáky, které se rozdávaly na veterinární správě.

A opět: na roční angažmá by to bylo až až, ale ona jako by se pořád chtěla posouvat, učit se nové věci, nové postupy a formáty. A tak si střihla velkoformátové rozhovory s politickými matadory jako Milan Štěch či Pavel Rychetský. Co výstřel, to zásah. Vždycky přinesla interview, která se skloňovala, která měla společenský dopad.

Kristýna Novotná je současně prototypem novinářky, která bez větších obtíží zvládá všechny mediatypy. Píše analytické texty pro svůj mateřský iROZHLAS.cz, vstupuje do vysílání Radiožurnálu a pro sociální sítě si bez větších příprav stoupne před kameru a shrne klíčové události prezidentských voleb.

Jistě, dalo by se to smést hláškou o štěstí začátečníka, o prvotním elánu.

Ale to v jejím případě nejde, protože ten dlouhý výčet už nemůže být náhoda. Je za tím víc: píle, řemeslo a jasná představa o své roli, o svém cíli.

Ze všeho, co Kristýna Novotná dělá, je patrná důslednost, průbojnost a vysoké nasazení. A pak snaha dělat kritickou žurnalistiku, novinařinu ve veřejném zájmu.

