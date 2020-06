Novinářská cena 2019: Dataři zvítězili s projektem Rozděleni svobodou, za Český rozhlas uspěl i Lukáš Houdek

Datoví žurnalisté z redakce serveru iROZHLAS.cz se umístili na prvním místě v soutěži Novinářská cena v kategorii online žurnalistiky s projektem Rozděleni svobodou. Patřili také mezi jediné, které odborná porota vybrala do užší nominace, se třemi svými projekty tak ovládli celou kategorii. Autorem nejlepší reportáže v kategorii audiovizuální žurnalistiky je Lukáš Houdek, který natáčel o otřesných případech albínů v africké Ghaně. Praha 20:15 17. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nela Krawiecová, Jan Boček, Jan Cibulka | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

První místo v kategorii online žurnalistiky získali s projektem Rozděleni svobodou datoví žurnalisté iROZHLAS.cz Petr Kočí, Michael Zlatkovský, Jan Cibulka. Podíleli se na něm Ondřej Suchan, Petr Šabata a Václav Hradecký z Českého rozhlasu.

„Tady vidíte jen zlomek toho obrovského týmu, který na projektu pracoval. My jsme pouze ti zpracovatelé dat na web. Ale byl u toho i sociologický tým, Paulína Tabery, Dan Prokop, Martin Buchtík. Bylo tam obrovské množství tazatelů, kteří sbírali informace pro ten projekt, protože bez té brutální statistiky a bez toho modelu, který tam vzniknul, by tohle nikdo nevzniklo,“ řekl Jan Cibulka.

„V neposlední řadě musíme poděkovat šéfům v rozhlasu, že nám umožnili dělat tak velký projekt. A když mluvím o rozhlasu, tak musím poděkovat zejména koncesionářům, který takhle velký projekt a tak velké nasazení mohou jako jediní umožnit,“ dodal.

Vítězný projekt:

Další dva nominované projekty:

A Lukáš Houdek z Českého rozhlasu Dvojka zvítězil v kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší reportáž“. Bodoval s reportáží Bílá nosí smrt o otřesných případech albínů v africké Ghaně.

„Když jsem začal točit dokumenty, tak mi to přišlo jako výsměch, ale teď mě to baví. Co se reportáže z Ghany týká, tak mě do dneška dojímá, s jakou oddaností mi respondenti svoje příběhy říkali,“ řekl Houdek.

Mezi nominovanými do kategorie kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší rozhovor, beseda, diskuse“ byla i Lenka Kabrhelová, která přesvědčila porotu rozhovorem, jež pořídila pro podcast Vinohradská 12 (který se mimochodem stal minulou středu dvojnásobným vítězem ankety Podcast roku).

Do každé soutěžní kategorie porota vybrala 3 autory či autorky s nejlepšími přihlášenými pracemi. Rok od roku roste počet nominací napříč 14 kategoriemi. V letošním ročníku bylo téměř 600 nominovaných.

Výherci soutěže Novinářská cena 2019





Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší rozhovor“

Renata Kalenská: Věděl jsem, že i když řeknu ne, stejně se neubráním. Kněz mě zneužíval a pak jsem se mu z toho musel zpovídat – Deník N

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší reportáž“

Jana Ustohalová: Mezi polykači kotev a položenými osmičkami – Deník N

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší komentář“

Daniel Anýž: série Americký týden – Aktuálně.cz

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“

Jiří Štický: Pozadí jízdenkového procesu – Reportér Magazín

Kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší rozhovor, beseda, diskuse“

Martin Veselovský: Záchranka vyjíždí k blbostem, jde o peníze – DVTV

Kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší reportáž“

Lukáš Houdek: Bílá nosí smrt – Český rozhlas Dvojka

Kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“

Jiří Kubík, Nikola Zwrtková, Braňo Pažitka: Ve stínu Slunečnice – Seznam Zprávy

Kategorie regionální žurnalistiky (ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung)

Jakub Čech: Továrna na řidičáky: Podvodné zkoušky a komisař nezákonně ve funkci – Tiscali.cz

Kategorie online žurnalistiky

Ondřej Suchan, Petr Šabata, Petr Kočí, Michael Zlatkovský, Jan Cibulka, Václav Hradecký: Rozděleni svobodou – iROZHLAS.cz

Žurnalistika zaměřená na řešení (solutions journalism)

David Gaberle, Simona Fendrychová, Jiří Kropáček, Nikita Poljakov: Nejsi sám – Aktuálně.cz