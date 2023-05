Novinářskou křepelku získal datový novinář iROZHLAS.cz a Českého rozhlasu Jan Cibulka

Soudí se s úřady, vzdělává v oblasti kyberbezpečnosti, učí studenty a taky interpretuje data... tak by mohlo vypadat záhlaví životopisu datového novináře serveru iROZHLAS.cz a Českého rozhlasu Jana Cibulky, který získal Novinářskou křepelku, ocenění pro mladé žurnalisty do 33 let. Cena je součástí novinářských cen, které každoročně uděluje Nadace OSF.

Aktualizováno Praha 20:30 3. 5. 2023 (Aktualizováno: 21:00 3. 5. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít