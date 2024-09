Novodobé otroctví? Migranti kvůli přechodu hranic dělali v Česku kebab, gang inkasoval miliony

Před pár dny jsi mi psal, že míříš ke Krajskému soudu v Hradci Králové, kde si členové mezinárodní organizované zločinecké skupiny vyslechnou rozsudek kvůli tomu, že převáděli přes české hranice nelegální migranty. V soudní síni bylo úplně plno. Jak je to možné?

Ukázalo se, že to byl poměrně velký proces s vysokým počtem jak obžalovaných, tak diváků z řad veřejnosti. Obžalovaných převaděčů nelegálních migrantů stanulo na lavici 14. Všichni jsou drženi ve vazbě už asi 15 měsíců, takže spolu s nimi přišli do jednací síně také členové vězeňské služby a justiční stráže, kteří poměrně zaplnili síň. Zároveň se ukázalo, že všichni obžalovaní mají v Česku rodiny a známé, kteří je přišli podpořit nebo se na ně možná i podívat po několika měsících, které strávili ve vazbě.

Členové velkého převaděčského gangu skončí za mřížemi, tak zní rozsudek. Nejvyšší trest je 5 a půl roku, tak kdo ho dostal?

Pomyslný boss toho gangu, ale jak státní zástupce, tak soudce upozorňovali na to, že on je sice, dá se říct, šéfem převaděčské skupiny, ale pouze v českých poměrech. Celá skupina má totiž nějaké vedení, na které česká policie a spravedlnost nedosáhly, protože se nachází v Turecku a v dalších zemích, jež zatím nespolupracují s českými orgány.

„Nikdy nepřiznal vazby na to Turecko, protože tím by pravděpodobně odkrýval další část asi složitého podhoubí celé této věci.“ Jiří Slezák, obhájce nejpřísněji potrestaného muže (ČRo, archiv Víta Kubanta, 5. 9. 2024)

Takže odsouzena byla jenom česká větev mezinárodní organizované zločinecké skupiny.

Byla to skupina devíti tureckých občanů a pěti Ázerbájdžánců, kteří zajišťovali převoz nelegálních migrantů přes Maďarsko, Česko do dalších zemí Evropské unie.

Bylo všech 14 obžalovaných odsouzeno a dostali všichni tresty vězení?

Ano, tresty nakonec byly poměrně mírné, řekl bych, a většina obžalovaných byla spokojena s uloženými sankcemi. Jak jsi říkal, šéf gangu dostal pět a půl let, ostatní dostali tři roky vězení. Musíme také započítat, že 15 měsíců už sedí ve vazbě, což se jim započítá do trestu, který si musí odpykat do dvou třetin, až pak mohou podat žádost o podmínečné propuštění. Tresty byly nakonec mírné i proto, že se všichni doznali, prohlásili vinu, což byl poměrně nečekaný krok, alespoň pro novináře a veřejnost, která byla v soudní síni. Ázerbájdžánci tak učinili hned na začátku trestního řízení a spolupracovali s policií, ale devět tureckých občanů odmítalo vinu, většinou se to snažili házet právě na ázerbájdžánské kolegy. Ale zřejmě pod hrozbou přísných trestů, protože jim hrozilo až 16 let za mřížemi, hned první den všichni prohlásili vinu.

Drahá cesta do Evropy

Jak gang fungoval?

Dá se říct, že to byly převaděčské mafie, rodiny, které se ocitly v Česku, Kurdové, kteří sem přišli. Státní zástupce to definoval tak, že tu někdy i uzavřeli manželství, které bylo účelové, aby zde mohli zůstat. Celou dobu byli napojeni na své turecké šéfy, kteří v Turecku verbovali Kurdy, Syřany a další, jež pak posílali do západních zemí. Nelegální migranti museli na začátku zaplatit určitou částku, bylo to až do osmi tisíc eur. Pak to bylo rozdělené, protože fungovala skupina, která migranty dostala do Srbska, kam přiletěli letadlem. V Srbsku je převezli k maďarským hranicím, kde byli ubytovaní v hotelích a několik dní tam zůstali. Následně je přesunuli přímo k hranicím Maďarska se Srbskem. Ty jsou sice chráněny plotem, nicméně fungují tam skupiny Afgánců, kteří je nelegálním migrantům pomáhají překročit. Ploty by tam měly být dva, Afgánci tam mají žebříky, takže za jejich pomoci se migrantům podařilo je překonat. Migranti popisovali, že pak deset jedenáct hodin šli pěšky lesem do nějakého maďarského městečka, kde je vyzvedli, a tam už se trasy začaly různit. Záleželo na tom, jak moc VIP běženci to byli…

…a kolik za to zaplatili. Říkal jsi, že nejvyšší částka byla osm tisíc eur, tedy v přepočtu asi 200 tisíc korun.

Někoho přímo v té maďarské vesnici nabrali do auta a odvezli do Čech, někdo měl zastávku v Budapešti, někoho vezli autem přímo převaděči, jiným kupovali jízdenky na České dráhy, RegioJet a na další autobusy, které míří z Budapešti do Čech. Touto cestou převaděči dostávali utečence do Česka, jízdenky jim posílali přes WhatsApp, dostali je do Prahy a pak záleželo na migrantech. Když někdo chtěl zůstat v Česku, tak se tu nějakým způsobem zařídil, tomu, kdo pokračoval dál do Francie nebo Německa, členové gangu pomáhali opět nějakým vlakem, taxislužbou dostávat se do západních zemí.

Někteří z nelegálních migrantů, kterým členové gangu pomohli dostat se na naše území, tedy v Česku zůstávali?

Tento převaděčský gang totiž v Česku provozuje síť kebabů. To je jejich primární podnikání, které zde mají.

Mají tu tedy vazby, oficiální podnikání a převaděčstvím si přivydělávali…

Dá se to tak říct. A když nějaký migrant neměl dostatek financí na to, aby se dostal do Česka, neměl několik tisíc eur, tak s převaděči mohl uzavřít jakousi dohodu, že ho sem dostanou, zaměstnají ho v právě síti kebabů a on si dluh za převoz odpracuje. V tomto smyslu bychom asi mohli mluvit o novodobém otroctví.

Jsou tedy zdokumentovány případy, kdy se to skutečně dělo?

Popisuje to obžaloba, státní zástupce to poměrně podrobně popisuje na několika desítkách stran, má tam i výpovědi některých migrantů, kteří v obavě o své zdraví vypovídají pod smyšleným jménem, ale popisují mechanizmy, jak to fungovalo.

„Práci v kebabu měl předjednanou předem. Víceméně takhle si dovážel se svým bratrem lidi do svých kebabů. Ve většině případů to fungovalo tak, že Imdat například přivezl na území pár migrantů a pak je rozprodával mezi známé a lidi do kebabů, kdo potřeboval pracovníka. V případě převádění běženců mělo jít o osoby, které směřovaly většinou do Německa nebo zůstávaly v ČR jako nedostatkový personál pro kebaby. Pokud tito běženci coby následně „zaměstnanci“ kebabů provozovaných některými z obviněných za cestu předem nezaplatili vše, co měli, bylo to za ně případně předplaceno, museli si to odpracovat.“ Milan Šimek, státní zástupce (text obžaloby, květen 2024)

Kolik lidí gang převezl přes české hranice a ví se vůbec, kolik z nich tu zůstalo a kolik jich pokračovalo dál na západ, když jsi zmiňoval Francii, Německo?

Gang působil zhruba od května roku 2021 do června 2023, takže asi dva roky. Za tu dobu podle policie a státního zástupce převezli přes dva tisíce lidí do evropských zemí. Bylo to většinou 100 až 200 migrantů měsíčně. Otázka je, kolik jich zde zůstalo, myslím, že to nejde zdokumentovat. Můžeme se opřít o zprávy Ministerstva vnitra, co se týká celkové nelegální migrace, ale často se mluví o tom, že Česko je pouze tranzitní zemí a většina utečenců mířila spíš do západních zemí Evropské unie.

Mohly to být možná až stovky, ale přesný počet tedy nevíme. Kolik si za to převaděči vydělali?

Z každého běžence měli mít prospěch průměrně 1000 eur, takže zhruba 25 tisíc korun. Státní zástupce mluví o celkovém prospěchu nejméně 2 miliony eur, což znamená asi 50 milionů korun, ale je potřeba říci, že běženců mohlo být mnohem více než 2 tisíce, jak uvádí policie. Státní zástupce toto také přiznává. Je také potřeba zdůraznit, že většina finančních prostředků mířila do Turecka a do zemí, kde sídlí šéfové gangu. Zmíněný hlavní představitel, který byl odsouzen na pět a půl let, si podle státního zástupce také přišel na pěkné peníze, ale hlavní prospěch mířil do Turecka.

Víš, jak policisté nakonec na převaděče přišli? Byla to náhoda, kdy odhalili jedno z aut při běžné prohlídce někde na dálnici, nebo se dozvěděli informace, které je zavedly například do Maďarska, kde se migranti rozdělovali do dalších skupin?

Vypadá to, že šlo o konkurenční boj. V České republice a celkově ve střední Evropě působí podobných gangů více a mezi sebou zápasí o to, jaké budou mít zisky a kolik převedou migrantů. Podle toho, co jsem měl možnost přečíst k případu, na to policie přišla tak, že jeden z vedoucích gangu začal v uvozovkách donášet na jiné ázerbájdžánské kolegy. Chtěli se jich jako konkurence zbavit, nicméně policistům, kterým to říkal, došlo, že má tak exkluzivní informace, že je nemohl získat jen tím, že by je někde slyšel. Přesně věděl mechanismy, jak to celé funguje. Zřejmě na základě toho se provalila i jeho turecká skupina, která se na převádění podílela.

Spolupracovalo Česko na tomto případu s nějakými vyšetřovateli, policisty ze zahraničí?

Na jednoho z převaděčů byl v Německu vydán mezinárodní zatykač, protože jeden z migrantů při výslechu tohoto muže jmenoval. Nicméně Němci v tu chvíli ještě nevěděli, že v Česku už se stejná skupina prověřuje.

Jak odhalit převaděče

Chápu tedy správně, že policisté odhalili, dali do vazby a soud teď odsoudil větev velké mezinárodní zločinecké organizace, která má základnu v Turecku? Znamená to, že ještě pokračuje pátrání a vyšetřování, které by mohlo dostat za mříže hlavní bossy, kteří nežijí v Evropě?

Jsou tam asi dvě linky. První je linka tohoto případu, kde turecká strana byla požádána o výslechy některých bossů, ale turecké úřady na výzvy do podání obžaloby vůbec nereagovaly.

Takže nespolupracovaly.

Ne. Pak je tu druhá linka. Když jsme se na to ptali státního zástupce, tak připustil, že je možné, že se vyšetřují nebo sledují nějaké další gangy, které na českém území působí, ale řekl, že s ohledem na to, aby tyto akce nebyly prozrazeny, to nemůže komentovat.

„Bylo by to i netaktické, abych se k tomu vyjadřoval, protože pokud na tom někdo pracuje, tak to, co vy zveřejníte v médiích, se mohou dozvědět osoby, členové této sítě, kteří jsou na svobodě.“ Milan Šimek, státní zástupce (ČRo, archiv Víta Kubanta, 5. 9. 2024)

Nakolik je výjimečné, že se něco takového stalo v České republice? Nemáme tak velkou zkušenost s nelegálními migranty, jsme tranzitní zemí, utečenci tu nezůstávají. Nepamatuji si, že by se vůbec podařilo odhalit takto velkou skupinu, která operovala na českém území.

Je to jedinečné i v tom, že policii se to podařilo rozkrýt a že pachatelé neutekli do zemí, které s českou justicí nespolupracují. Proto jde o jeden z největších případů, největších gangů, které byly v Česku dopadeny. Vím, že v minulosti byly podobné snahy, ale bohužel se to špatně prokazovalo a nepodařilo se takové gangy odsoudit i kvůli tomu, že někdo uprchl do zahraničí. Nicméně, když to dáme do kontextu, tak můžeme říct, že většina migrantů, které sem tento gang dovážel, byli turečtí Kurdové a Syřané. Podle výroční zprávy Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra v roce 2023 tvořili žadatelé z Turecka největší podíl, ale šlo o 246 lidí, což není vysoké číslo. Tím můžeme dokládat, že Česko je pouze tranzitní zemí. Výroční zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace to vysvětluje tím, že Česko se nachází na takzvané západobalkánské trase, přičemž především v letech 2022 a 2023 migranti často překonávali ploty na srbsko-maďarské hranici.

Stává se u nás, že by policisté náhodně narazili, například při běžné kontrole, na to, že někdo převáží nelegální migranty, jak se to běžně děje na západ od nás?

Je to poměrně časté. Dělo se to i v minulých letech, kdy byly cílené policejní kontroly na hranicích. Počet osob zadržených v Česku při nelegální migraci v roce 2023 byl celkem 13 898 a mezi zadrženými dominovali občané Sýrie, kteří zároveň byli často těmi, kdo využívali služeb českého gangu, jež byl nyní odsouzen.

Co se po soudu bude dít dál? Říkal jsi, že odsouzení jsou spokojení s tím, jaké dostali tresty, že to je na spodní hranici, že jim hrozilo až 16 let. Asi mají právo se odvolat, ale udělají to? Máš o tom nějaké informace?

Část rozsudku je pravomocná, část není. Je to kvůli tomu, že turecká část skupiny se vzdala práva na odvolání. Protože prohlásili vinu a neměli žádné námitky k obžalobě, tak se mohli odvolat pouze proti výši trestu. Nicméně trest pro ně byl poměrně přívětivý. Kromě vězení musí ještě zaplatit asi 7,8 milionů korun a jsou nějaké osobní věci, které jim propadly. Byly to často jedny z nejnovějších verzí telefonů iPhone...

Nějaký drobný majetek.

Přesně tak. Druhá část je ázerbájdžánská skupina, která má u trestů zároveň vyhoštění z republiky na dobu neurčitou. S tím zřejmě mají problém a tato část skupiny si ponechala právo na odvolání vůči trestu. Turečtí občané vyhoštění nedostali, protože zde mají rodinné příslušníky. V ten moment jim státní zástupce nemůže navrhnout takový trest, i když sám říkal, že kdyby tu rodiny neměli, tak by nebyl jediný důvod je tu nechávat.