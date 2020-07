Hygienici nařídili otestovat 1500 lidí v souvislosti s nákazou kornavirem ve firmě Varroc na Novojičínsku

Nemoc covid-19 se objevila mezi zaměstnanci společnosti Varroc Lighting na Novojičínsku. Je jich jen za pondělí 23. Hygienici nařídili plošné testování celkem 1500 lidí. Začne v úterý. Novinářům to v pondělí řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Požádal vládu, aby při plošném testování nasadila armádu. Vojáci by měli pomoci příští týden, kdy by se mělo testovat 6000 zaměstnanců OKD. Ostrava 16:54 13. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V úterý začne v důsledku šíření koronaviru mezi zaměstnanci firmy Varroc Lighting plošné testování, celkem bude otestováno 1500 lidí. (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lokální ohnisko nákazy ve společnosti Varroc se projevilo v důsledku nařízení hygieniků, podle nějž jsou pendleři povinni se jednou za dva týdny nechat testovat. „Začínáme mít velké problémy ve firmách, které zaměstnávají pendlery,“ konstatovala ředitelka Krajské hygienické stanice Ostrava Pavla Svrčinová. „Řešíme pět firem nejenom na Karvinsku, ale spíš je to Ostravsko, Novojičínsko, kde jsou velké průmyslové zóny,“ dodala. Ve Varrocu jsou podle ní nakažení nejen pendleři, ale i někteří čeští zaměstnanci.

Plošné testování by u výrobce světelné techniky pro automobilový průmysl mělo začít v úterý. Hetman doufá, že by napříště u podobných výskytů mohla pomoci armáda. Dnes by její nasazení v Moravskoslezském kraji měla řešit vláda. „Žádal jsem o to ministra zdravotnictví v pátek, ve čtvrtek jsme o tom jednali i v parlamentu, vzniká mylný dojem, že musí být stav nouze, aby zasahovala armáda. V dolech OKD armáda testovala a stav nouze nebyl,“ řekl.

Dodal, že bez pomoci vojáků se zdravotníci v kraji při tak masivním plošném testování neobejdou. Hlavně příští týden, kdy se má znovu testovat 6000 zaměstnanců OKD. „Bez pomoci armády se to zajistit nedá, testovat 6000 lidí v kapacitě, kterou máme. Nemůžeme zdravotníky přesměrovat na odběry, řeší si své povinnosti v nemocnicích,“ vysvětlil hejtman.

Svrčinová dodala, že testování v dolech OKD, kde bylo v posledních týdnech největší ohnisko koronavirové nákazy v zemi, začne 19. července. „Armádu už máme předjednanou. Domlouvá ji hygienická stanice. Čekáme jen na schválení vlády. Vzorky budeme odebírat ve třech dnech,“ prohlásila.