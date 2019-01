Změny ve vládě? ‚Možná až ve druhém čtvrtletí,‘ řekl Babiš po novoročním obědě s prezidentem

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš ve středu znovu nevyloučil, že by ve vládě mohlo dojít k výměně ministrů. Pokud ale k rekonstrukci kabinetu dojde, bude to podle předsedy vlády až ve druhém čtvrtletí letošního roku. Babiš to řekl ve středu po novoročním obědě s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech, který trval necelé dvě hodiny. O případných změnách v kabinetu se ale podle premiéra nebavili. Video Lány 17:33 3. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Nevylučuji rekonstrukci vlády. Vidím to ale spíš až na druhý kvartál tohoto roku,“ prohlásil premiér Andrej Babiš. „Pokud k tomu vůbec dojde, možná k tomu. To nejsem v tuto chvíli schopen říct,“ dodal.

O rekonstrukci kabinetu se ale ve středu na novoročním obědě s prezidentem Milošem Zemanem podle předsedy vlády nemluvilo.

„Na to nebyla vhodná situace, protože jsme tam byli s manželkami. Domluvili jsme se, že se znovu potkáme zvlášť,“ řekl Babiš. Koaliční sociální demokraty čeká v březnu volební sjezd.

Babiš novinářům také řekl, že s prezidentem Milošem Zemanem mluvili o Vánocích, dcerách a jejich studiu. Rozhovor se týkal také chystaných zahraničních cest obou politiků nebo státního rozpočtu za loňský rok, který skončil v přebytku 2,9 miliardy korun.

„Myslím, že se máme čím chlubit, a myslím, že pan prezident byl potěšen, že máme takové skvělé výsledky,“ uvedl.

Prezident Zeman při přivítání vyjádřil přání, aby se setkání s Babišem opakovalo ještě čtyřikrát. „Předpokládám, že jste pochopili skrytý význam této věty,“ dodal prezident.

Zeman loni obhájil funkci pro další pětiletý mandát, příští řádný termín voleb do Poslanecké sněmovny je v roce 2021. Aby se Zemanovo přání mohlo vyplnit, Babiš by musel být premiérem i po nich.

Při novoročním obědě se letos podávala paštika z kachních jater na portském víně a candát pečený na másle se zámeckými bramborami a máslovou zeleninou. Menu uzavírají domácí žloutkový krém s karamelovou krustou a ovocný sorbet, sdělil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Novoroční setkání prezidenta a předsedy vlády je letitou tradicí. Zeman s Babišem se společně s manželkami setkali při této příležitosti poprvé před rokem. Minulý rok se pak na pracovních schůzkách scházeli pravidelně.

Rekonstrukci vlády Babiš nevyloučil již v novoročním rozhovoru pro Českou televizi. Je podle něj v rovině úvah.

Komunisté, na jejichž hlasech menšinový kabinet ANO a ČSSD závisí, podle svého předsedy Vojtěcha Filipa nejsou spokojeni s prací ministrů dopravy Dana Ťoka (za ANO) a zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček výměny ministrů za svou stranu odmítá.

Podle Babiše se ve středu ke koordinační poradě sešli členové vlády za ANO. „Jedna z priorit je rekodifikace stavebního zákona, to bychom chtěli stihnout k 1. lednu 2021, to by byla skutečná revoluce,“ uvedl.

Místo deseti let by podle něj získání stavebního povolení mělo trvat zhruba rok. Zmínil se také o investicích, digitalizaci či inovacích.

Ve středu 16. ledna 2019 ve 13:00 se na Hradě uskuteční tradiční novoroční oběd pana prezidenta s předsedou Senátu a předsedou Poslanecké sněmovny. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 3. ledna 2019