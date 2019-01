Primátor Hřib: 1,7 milionu za ohňostroj je zbytečně moc. Mohla by ho nahradit světelná show

Cena 1,7 milionu korun bz DPH za novoroční ohňostroj na oslavu sametové revoluce byla zbytečně vysoká. V rozhovoru pro Radiožurnál tak jedenáctiminutovou show zhodnotil pražský primátor Zdeněk Hřib z Pirátů. V posledních letech se náklady na něj pohybovaly kolem jednoho milionu korun. Podle Hřiba by pak příští rok mohlo ohňostroj nahradit něco jiného, třeba světelná show. Praha 21:00 2. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jak hodnotíte průběh novoročních a vlastně i silvestrovských oslav. Byl z vašeho pohledu v pořádku?

Novoroční oslavy proběhly bez extrémních tragédií, přestože došlo k úrazům. Myslím, že to byl v zásadě klidný silvestr.

Částka 1,7 milionu za ohňostroj je zbytečně vysoká. Mohla by ho nahradit světelná show, říká pro Radiožurnál pražský primátor Zdeněk Hřib

V minulých letech dosahovaly náklady na novoroční ohňostroje kolem jednoho milionu korun. Vyplatila se tentokrát ta zábava? Považujete 1,7 milionu korun za dobře investované peníze?

Osobně myslím, že ta částka byla zbytečně vyšší, než by mohla být. Tento ohňostroj byl ale vysoutěžen a objednán ještě předchozím vedením Prahy. Je to tedy záležitost, kterou jsme zdědili.

Co se týče řešení oslav příchodu nového roku v příštích letech, tak je pravda, že některá evropská města ustupují od klasických ohňostrojů. Slibovali jsme, že budeme koalicí změny. Myslím, že by bylo vhodné také zkusit příští rok něco trochu jiného. Mám na mysli například variantu tichého ohňostroje.

Ten se prý zvažoval už letos, proč k tomu nakonec nedošlo?

Nebylo možné tak rychle upravit to, co bylo objednané minulým vedením. Možná ale narazíme na technické omezení, protože tichý ohňostroj je možný realizovat jen do určité velikosti. A ten celoměstský je na tichou variantu možná už příliš veliký.

Ve hře jsou ale ještě další varianty, ke kterým přistupují jiné metropole. Jde například o světelnou show s drony. Příští rok zkusíme třeba něco jiného.

V Bratislavě nebo v centrech mnoha německých měst je použití zábavní pyrotechniky úplně zakázané. Je to cesta, kterou byste se v Praze chtěli vydat?

Moc si v Praze nedokážu představit regulaci takového rozsahu, zejména její praktickou aplikaci. Dokážu si to možná představit na vybraných místech Prahy, ale určitě ne plošně.

Už nyní má policie řadu nástrojů, jak bezohledné používání pyrotechniky regulovat. Ale třeba podle organizátora novoročního ohňostroje Martina Petera je moc nevyužívá. Budete se zasazovat za to, aby policie postupovala důsledněji?

Základní problém v rovině udržení veřejného pořádku v Praze je stále stejný. Je to dlouhodobý podstav městské policie, tedy strážníků, v přímém výkonu služby. Město i s našimi pirátskými zastupiteli, tehdy ještě opozičními, celkem nedávno přijalo strategii pro rozvoj a stabilizaci městské policie, která by měla vést k tomu, že se podaří podstav vyřešit.

Pokud bude mít městská policie dostatek strážníků, tak poté se můžeme začít bavit o tom, že by tito lidé mohli něco kontrolovat. Ale pokud je nemáme, tak představy jsou spíš iluzorní. Bohužel je to další z problémů, které jsme zdědili.