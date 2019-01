Praha svobodná. Novoroční ohňostroj bude vyprávět o cestě k demokracii, potrvá téměř 11 minut

Tématem novoročního ohňostroje, který v hlavním městě přivítá nový rok 2019, bude „Praha svobodná aneb 30 let od sametové revoluce“. Pět obrazů, ve kterých bude každý symbolizovat jednu etapu revoluce v roce 1989, odpálí firma v úterý v 18 hodin z Letné. Praha 8:50 1. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Loňský pražský novoroční ohňostroj si připomněl 100 let od vzniku republiky | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Podívaná za téměř 2 miliony korun bude trvat 10 minut a 52 vteřin. Ohňostroj by měl být dobře pozorovatelný z Dvořákova nábřeží a Pařížské ulice, Mánesova, Čechova a Štefánikova mostu.

Všechny obrazy - Modlitba, Holé ruce, Jednota, Zakázané ovoce, Svoboda - i zvukový doprovod jsou postavené tak, aby v divákovi evokovaly vzpomínky a emoce spjaté s touto dobou.

Celý příběh je pak koncipovaný jako vyprávění otce, který sděluje osobní zážitky a zkušenosti z té doby své desetileté dceři.

Kvůli odpalování ohňostroje neprojedou v úterý vpodvečer řidiči některými ulicemi v blízkosti Vltavy. Začátek světelné show je naplánovaný na 18. hodinu, dopravní opatření ale začnou platit už o něco dřív.

„Zejména půjde o Dvořákovo nábřeží, nábřeží Edvarda Beneše, Čechův, Mánesův a Štefánikův most či Most Legií, a to od 16 do 18.30. Omezení se dotknou také provozu tramvají, v těchto lokalitách bude jejich provoz přerušen v 17.30,“ řekl Radiožurnálu mluvčí magistrátu Vít Hofman.