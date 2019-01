VIDEO: Pět obrazců na oslavu sametové revoluce. Podívejte se na pražský novoroční ohňostroj

Pět obrazců. 10 minut a 52 vteřin. Cena téměř 2 miliony korun. To byly hlavní body novoročního ohňostroje s názvem „Praha svobodná aneb 30 let od sametové revoluce“, který začal v úterý v šest hodin večer a díky dobrému počasí byl dobře viditelný. Každý z obrazců - Modlitba, Holé ruce, Jednota, Zakázané ovoce a Svoboda - symbolizoval jednu etapu revoluce v roce 1989 a byl doprovázeny zvukovými efekty. Praha 17:31 1. 1. 2019 (Aktualizováno: 18:12 1. 1. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ohňostroj byl zamýšlený jako příběh otce, který zpětně líčí své osobní zkušenosti i zážitky ze sametové revoluce své desetileté dceři. Obrazce doprovázela i hudba, například skladba Modlitba pro Martu nebo melodie písní Rolling Stones a Beatles. Divákovi hudba i obraz měly evokovat vzpomínky i emoce spjaté s tehdejší dobou.

Ohňostroj byl odpalován z pražské Letné. Kvůli tomu Praha musela zavřít některé ulice v blízkosti Vltavy. „Zejména půjde o Dvořákovo nábřeží, nábřeží Edvarda Beneše, Čechův, Mánesův a Štefánikův most či Most Legií, a to od 16 hodin do 18.30. Omezení se dotknou také provozu tramvají, v těchto lokalitách bude jejich provoz přerušen v 17.30,“ řekl Radiožurnálu mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Světelné efekty

Na Dvořákově nábřeží, nábřeží Edvarda Beneše, Alšově nábřeží, Kosárkově nábřeží, části Mánesova mostu a v Letenských sadech bylo zhasnuto veřejné osvětlení a semafory, aby měl ohňostroj lepší světelný efekt. Speciálně byl ovšem osvícen Pražský metronom.

Už před zahájením ohňostroje zpestřovaly divákům čekání zvukové efekty i odpočet, který byl za pomocí laseru promítán na letenský kopec.

Také minulý rok se skládal novoroční ohňostroj z pěti obrazců, ty se ale věnovaly významným milníkům historie Československé republiky, jako třeba Pražské povstání, pražské jaro nebo sametovou revoluci. Podívaná tak odkazovala na stoleté výročí vzniku Československa, které obě nyní samostatné země oslavily v říjnu.