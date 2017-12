Novoroční poselství kandidátů na prezidenta: jak hodnotí uplynulý rok a co si přejí v tom novém?

Jiří Drahoš

bývalý šéf Akademie věd



„Odstraňme nedostatky demokracie, nikoli demokracii“

Nastal čas, kdy se ohlížíme za rokem uplynulým a vzhlížíme k tomu nadcházejícímu. Jako každý rok i ten končící jistě znamenal pro mnohé z nás velké změny v osobních životech. Ty si prožíváme sami v sobě a s našimi blízkými, vnější svět je nám kulisou. Ve volebním roce se ovšem tato kulisa přibližuje, ať chceme nebo nechceme, politické změny zasahují do našich životů více, než si často připouštíme... Více k přečtení ZDE.

Pavel Fischer

bývalý diplomat a exporadce Václava Havla

„Zeman směřuje Česko na Východ, už nehájí zájmy své vlasti.“

Nový rok bývá příležitostí k ohlédnutí a zhodnocení toho, kudy a jak jsme dosud kráčeli. Když nad uplynulým rokem přemýšlím z hlediska České republiky, nemohu být spokojen. Pod vedením Miloše Zemana nabrala naše zahraniční politika neblahý směr k východním mocnostem, které představují bezpečnostní riziko a zhoubu pro naši demokracii... Více k přečtení ZDE.

Petr Hannig

hudebník a šéf strany Rozumní

„Nenechme se připravit o naši měnu, je zárukou samostatnosti Česka.“

Rok 2017 byl rokem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tyto volby přinesly zásadní obrat. Ve své podstatě ukončily nebo výrazně oslabily vliv tradičních politických stran. Naopak přivedly do sněmovny více než 100 mladých poslanců a poslankyň, kteří doposud neměli zkušenosti s působením v zákonodárném orgánu... Více k přečtení ZDE.

Marek Hilšer

lékař a aktivista

„Východiskem z krize důvěry není odevzdání se do rukou oligarchů, ale kultivace demokracie.“

Máme za sebou výjimečný rok. Proběhly parlamentní volby, které výrazně překreslily politickou mapu České republiky, z čehož vyplynulo mnoho nových výzev. Česká republika se díky píli a talentu našich občanů stala opět viditelnějším kouskem světa... Více k přečtení ZDE.

Jiří Hynek

prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu

„Náš stát potřebuje pracovité a vzdělané občany, kterým není lhostejný vlastní osud.“

Začíná rok 2018. Letos oslavíme 100 leté výročí od vzniku samostatné Československé republiky, jejímž prvním prezidentem byl T. G. Masaryk. Stát a národ, který měl takového muže, má co říci sobě, má co říci dnešní době a má co říci světu... Více k přečtení ZDE.

Michal Horáček

podnikatel a skladatel

„Ať už sluníčkář, xenofob, nebo buran, z veřejné diskuze nesmíme nikoho vylučovat.“

S úctou vám děkuji za nápady a tvořivost. A hlavně za práci, kterou jste i v uplynulém roce odvedli. Ve prospěch svůj a svých dětí a zároveň celé České republiky. Díky vám naše země znovu pokročila na cestě tam, kam historicky patříme - mezi nejbezpečnější a také materiálně i duchovně nejbohatší země světa... Více k přečtení ZDE.



Vratislav Kulhánek

bývalý šéf Škody Auto

„Prezident by měl umět napřáhnout pravici na všechny strany a pevně ji stisknout.“

Tahle země vzkvétá. Není spálená a vy nemusíte mít blbou náladu. Podobná slova byla pronesena na počátku politické kariéry prvního porevolučního prezidenta Václava Havla a při vstupu Miloše Zemana do politiky. Přiznávám, že jsem je trochu upravil. Ve skutečnosti Václav Havel mluvil v novoročním projevu v roce 1990 o zemi, která nevzkvétá... Více k přečtení ZDE.



Mirek Topolánek

bývalý premiér

„Prezident musí spolu s vládou hledat spojence pro zastavení nové azylové politiky EU.“

Rok 2017 byl pro naši zemi rokem úspěšným. Ekonomika rostla tempem přes čtyři procenta, dále klesala nezaměstnanost, která je nejnižší v celé Evropské unii, dařilo se českým exportérům. Toto je jistě důvod k optimismu a k naději do budoucna... Více k přečtení ZDE.

Miloš Zeman

prezident

„„A naším národním zájmem pochopitelně je zachování suverenity České republiky.““

Prezident Miloš Zeman pronesl své vánoční poselství v úterý 26. prosince. Zaměřil se v něm hlavně na ekonomiku a politiku. Chválil třeba nízkou úroveň nezaměstnanosti v Česku i růst mezd... Více k přečtení ZDE.