Novoroční videomapping v Praze? ‚Měl být důstojnou alternativou k ohňostroji,‘ tvrdí z jedna tvůrkyň

Pražský magistrát upustil od tradičního silvestrovského ohňostroje. Příchod roku 2020 uvítá videomappingem na budovu Národního muzea. „Na projektu s námi spolupracovaly i základní školy, ale víc teď neprozradím," říká pro iROZHLAS.cz Lenka Střítecká ze společnosti Art4Promotion, která má videomapping na starost. Pražané se mohou 1. ledna těšit na desetiminutové promítání, které se bude třikrát opakovat. Vše má přijít na za 1 990 000 korun. Rozhovor Praha 19:40 15. prosince 2019

Jakou podobu bude mít novoroční videomapping?

Téma vybralo hlavní město a zní ‚Praha budoucí‘. Uchopili jsme to z trochu jiného úhlu pohledu. Většině lidí se při slově Praha vybaví nějaká architektonická památka, ale málokdo si představí lidi, kteří tu žijí a tvoří to místo. Bez nich by město nebylo. Nemělo by ani minulost, ani budoucnost.

Bude mít nějaké části?

Videomapping je rozdělený na sedm obrazů. Každý představí Prahu trochu jinak, ale všechny propojuje tento hlavní motiv lidí, kteří v ní jakýmkoli způsobem nechají nějaký podpis. Poselstvím tedy je, že budoucí Praha bude taková, jací budeme my, protože my jsme Praha. Z toho vyplývá i název ‚My, Praha‘.

Doprovodí animaci i nějaká hudba?

Pro každou část je připravený hudební podkres na míru. Vzniká jako neoddělitelná součást animace. Z časových důvodů jsme ale v tomto případě nenechali vytvořit autorskou hudbu.

Na přípravu máte nakonec necelé dva měsíce. Dá se takový projekt zvládnout?

Stihnout se to musí. U desetiminutového videomappingu tohoto rozsahu je to ale samozřejmě velmi časově náročné. Nicméně už když jsme vstupovali do výběrového řízení, věděli jsme, kolik bude na přípravu času a přizpůsobili jsme tomu koncept i rozložení sil. Ideálně bychom chtěli ještě alespoň o měsíc víc, pak by bylo možné například složit i autorskou hudbu. Nicméně naplnění našeho kreativního návrhu obsahem, dokážeme i v tomto časovém horizontu.

Pracovali jste i s jinými návrhy?

Jsou tam úpravy, které se měnily během tvorby. Razantně jsme ho ale neměnili.

Proč se videomapping promítá na budovu Národního muzea?

Místo vybralo hlavní město, my už jsme s tím pracovali v zadání. Budova Národního muzea poskytuje ideální prostor ke sledování velkého množství lidí, kteří tradičně oslavy nového roku navštěvují. Podobných míst v Praze příliš mnoho není.

Kolik lidí na takhle rozsáhlém projektu pracuje?

V rámci našeho týmu je to více než dvacet členů, postupně ale s prací přibývají další. Na realizaci se ale podílí i Národní muzeum, magistrát, městská část Praha 1, složky IZS a také základní školy, například Základní škola Járy Cimrmana na Praze 6, Základní škola Antonína Čermáka na Praze 6 nebo v Základní škola v Černošicích, ale důvod, proč s námi spolupracují, teď neprozradíme.

Čtyřdenní přípravy

Novoroční videomapping se soutěžil dvakrát. Proč se to nepovedlo napoprvé?

Kreativní koncept jsme připravovali už do první výzvy, ale nakonec jsme odstoupili kvůli náročným požadavkům na zajištění bezpečnosti a dopravních opatření, které jsme v daném rozsahu a rozpočtu nebyli schopní pokrýt. Ve druhé (opakované) výzvě magistrát upravil podmínky, čímž řízení zjednodušil a my jsme se přihlásili.

Projekt má stát necelé dva miliony korun. Co se z nich musí zaplatit?

Pokrývá to zajištění veškeré projekční techniky, ozvučení, dále veškerou eventovou techniku, dál kreativní návrh, scénář, režii, pak výrobu animací, hudebního podkresu a ruchů a samozřejmě personální zajištění, nebo zábory pro technické instalace. Také to pokryje menší informační kampaň.

Jak dlouho budou probíhat všechny přípravy přímo u Muzea?

První začnou 29. prosince, hlavní ale budou probíhat 30. Na Silvestra, tedy 31., to budou zejména bezpečnostní opatření kvůli předpokládaném ruchu na Václavském náměstí a 1. ledna proběhne samotná projekce.

Znamená to i nějaká dopravní omezení?

Ano, 1. ledna od 17.00 do 21.00 bude uzavřený vjezd na Václavské náměstí z Wilsonovy ulice, v Opletalově bude otočen jednosměrný provoz k Václavskému náměstí. Od Krakovské až k Mezibranské ulici se náměstí uzavře. Do 1. ledna do 23.00 také lidé nebudou moct parkovat na Václavském náměstí. V 18.15, 19.15 a 20.15, tedy v době, kdy bude probíhat show, bude vždycky na zhruba patnáct minut zavřená část magistrály.

Videomapping má být náhradou silvestrovského ohňostroje. Přesto ale na Praze 2 možná ohňostroj bude. Souhlasíte s tím?

Nejsme pro této aktivitě bránit. Takže pokud vznikne, potkají se v Praze tyhle dvě akce. Zastupitelé upustili od ohňostrojů kvůli hlasitým výbuchům a také stížnostem lidí, kteří mají malé děti a domácí mazlíčky a bydlí v blízkosti míst, kde se konaly ohňostroje. Nikdy ale nemůžete vyhovět všem.

Myslíme si ale, že stojí za to obětovat pár minut zábavy pro sebe s ohledem na ty, kteří žijí kolem nás a kterým to může škodit. V tomhle jde Praha příkladem. Budeme se snažit, aby toto novoroční přivítání bylo krásným zážitkem a důstojnou alternativou a abychom tak mohli přivítat nový rok.

Řešili jste s Prahou i novoroční plány do budoucna?

Plány do budoucna přímo ne, ale v rámci příprav pojetí letošních oslav jsme se bavili o pojetí novoročních oslav formou multimediální show. Na tvorbu tohoto typu show se specializujeme a máme s ní více než patnáct let zkušeností.

Tato forma umožňuje obohatit videomapping o další prvky a pojmout oslavy multimediálně, což znamená propojení více vyprávěcích nástrojů, jako je velkoplošná projekce do vodních stěn, laserová show, scénické prvky nebo živé performance, které se do sebe zapojují.