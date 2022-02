Za vraždu novorozené dcery udělil soud v Plzni cizince 16 let vězení a vyhoštění. Žena se k činu přiznala

Na 16 let do věznice s ostrahou poslal ve středu Krajský soud v Plzni potrestal 35letou ženu z Lotyšska, která podle obžaloby v prosinci 2020 v Karlových Varech zavraždila svou právě narozenou dceru. Žena v soudní síni prohlásila svou vinu a přijala navrhovaný trest, který zahrnoval vyhoštění z Česka na deset let. Státní zástupkyně se vzdala práva na odvolání, obžalovaná žena si vzala lhůtu na rozmyšlenou. Rozsudek tak zatím není pravomocný.

Plzeň 11:16 9. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít