První české miminko, které přivítalo rok 2018. Jakub se narodil jen 25 sekund po půlnoci

Jen 25 sekund stačilo na to, aby nový rok přivítalo první české novorozeně. Stal se jím chlapec Jakub Hrabal, který se narodil v porodnici v Kadani na Chomutovsku. „Rozhodně jsme to tak neplánovali," uvedla lékařka Hana Dvořáková. Druhá byla Eliška v pražské fakultní nemocnici Motol, třetí pozici obsadil Kryštof ze středních Čech. Česká republika 10:41 1. ledna 2018

Prvním dítětem narozeným v roce 2018 v Ústeckém kraji je chlapec Jakub Hrabal. Narodil se v první minutě po půlnoci v porodnici v Kadani na Chomutovsku. Jakub měří podle lékařky Hany Dvořákové 50 centimetrů a váží 3670 gramů.

První porody za sebou mají i krajské nemocnice v Ústí a Teplicích a také nemocnice v Roudnici nad Labem. Prvnímu dítěti roku dává tradičně finanční dar Ústecký kraj. V minulých letech to bylo 15 tisíc korun.

První dítě nového roku se v Praze narodilo dvě minuty po půlnoci v porodnici Fakultní nemocnice Motol. Eliška měří 47 centimetrů a váží 3070 gramů, řekla mluvčí Fakultní nemocnice Motol Ludmila Šimáčková.

Praha tradičně odměňuje všechny pražské děti narozené na Nový rok. Chce tak zabránit soutěžení porodnic o prvenství. Od roku 2001 dostávají dar všechny děti, které se na Nový rok narodí matkám s trvalým bydlištěm na území hlavního města. Do roku 2005 byl dar 10 tisíc korun, v dalších letech 15 tisíc korun.

Ve středních Čechách se letos narodilo první dítě v nemocnici v Mladé Boleslavi. Chlapeček Kryštof přišel na svět čtyři minuty po půlnoci. Váží 3940 gramů a měří 52 centimetrů, uvedla mluvčí boleslavské nemocnice Hana Kopalová. Naopak v Čáslavi, Kladně, Kolíně, Nymburce nebo Příbrami ráno na první dítě letošního roku ještě čekali. „Rodilo se do půlnoci, ale od půlnoci byl klid,“ řekla pracovnice čáslavské porodnice.

Prvním letošním dítětem narozeným v nemocnicích na jihu Čech je chlapec Adam Loskota. Narodil se v porodnici nemocnice Tábor v 00:05. Váží 3580 gramů a měří 51 centimetrů. „Cítím se už dobře, je to po tom porodu dobré. Je to moje první miminko. Určitě zatím to druhé neplánuju,“ řekla maminka dítěte Petra Loskotová.

První dítě v Libereckém kraji se na Nový rok narodilo v České Lípě. Malá Nela Palusková přišla na svět 11 minut po půlnoci. Zdravá holčička váží 3545 gramů a měří 51 cm. Ona i její maminka Erika Sprengerová z Jablonného v Podještědí jsou zdravé, řekla mluvčí nemocnice s poliklinikou Česká Lípa Kateřina Amrichová.

Vedou chlapci nad děvčaty

Prvními dětmi narozenými v novém roce v Moravskoslezském kraji byli dva chlapci. V Městské nemocnici Ostrava přišel 12 minut po půlnoci na svět Tomáš, o dvě minuty později se v Třinci na Frýdecko-Místecku narodil Jan. Informaci uvedli mluvčí nemocnic v kraji a zdravotníci z porodních oddělení.

V Plzeňském kraji se zřejmě první letošní miminko narodilo ve fakultní nemocnici v Plzni. Ve 0:32 tam přišel na svět chlapec Jiří, který vážil 3460 gramů a měřil 50 centimetrů. V pondělí ráno to uvedla mluvčí nemocnice Gabriela Levorová. „Zajímavostí je, že poslední dítě loňského roku přišlo na svět jen minutu před půlnocí,“ dodala Levorová.

Prvním miminkem letošního roku narozeným v Královéhradeckém kraji je chlapec Nicolas Alexander. Narodil se v pondělí 22 minut po půlnoci v nemocnici v Jičíně. První letos narozenou holčičkou v hradeckém kraji je Karolína, která přišla na svět ve 02:32 v nemocnici v Trutnově. ČTK to zjistila v nemocnicích.

Prvním letošním dítětem narozeným v nemocnicích Zlínského kraje je chlapec Jan. Na svět přišel v porodnici Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně v 00:44, maminka dítěte je z Otrokovic, sdělila mluvčí krajských nemocnic Dana Lipovská. „Malý Jan má 4020 gramů a 52 centimetrů. Je to kluk jako buk,“ uvedla Lipovská.

První dítě na jižní Moravě se letos narodilo v 0:48 v břeclavské porodnici. Chlapec Leo Kratochvíl váží 3,5 kila a měří 52 centimetrů. V Brně se letos první miminko narodilo přesně v 1:00 v porodnici na Obilním trhu. Holčička Darina má téměř stejné míry jako chlapec z Břeclavi. Informaci poskytl ředitel Nemocnice Milosrdných bratří Josef Drbal.

První dítě letošního roku v Karlovarském kraji se narodilo v 1:17 v chebské nemocnici. Jmenuje se Marek a váží 3170 gramů. Narodil se matce z Rájova u Mariánských Lázní. Další dítě v kraji se pak narodilo v 4:21 v Sokolově.

První letošní dítě v Olomouckém kraji se narodilo v prostějovské nemocnici. Holčička Viktorie přišla na svět dnes v 01:24. Měří 50 centimetrů a váží 2 950 gramů. Maminka přijela do porodnice z 30 kilometrů vzdálených Nezamyslic, řekla mluvčí nemocnice Radka Miloševská. V kraji přišly na svět první letošní děti i v dalších dvou nemocnicích, ve třech dalších na přírůstky ještě čekají.

Prvním letošním dítětem narozeným v nemocnicích na Vysočině je chlapec Kryštof. Narodil se v porodnici nemocnice Třebíč dnes v 1:53. Váží 3700 gramů a měří 52 centimetrů. Řekl to mluvčí třebíčské nemocnice Petr Palovčík.

Prvním miminkem letošního roku v Pardubickém kraji je chlapec Adam Mikyska z Nekoře. Narodil se v 01:59 v nemocnici v Ústí nad Orlicí. Po porodu vážil 3,19 kilogramu. ČTK to sdělil mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Dušan Korel.