Do babyboxu v Opavě někdo odložil novorozenou holčičku, dostala jméno Lea

Do opavského babyboxu v pátek někdo odložil novorozenou holčičku, která byla vyzvednuta kolem 19. hodiny. Dívenka je zřejmě v pořádku a dostala jméno Lea. Jedná se o 174. dítěte a stou holčičku odloženou v babyboxu za 13 let jejich existence. Lea je také čtvrtým novorozenětem odloženým do babyboxu ve Slezské nemocnici Opava.

Opava 20:31 17. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít