Policie po dvaceti letech objasnila vraždu novorozence. Pomohl vývoj v genetickém zkoumání

Policisté po dvaceti letech objasnili případ vraždy novorozence v Krupce na Teplicku. Díky vývoji v oboru genetického zkoumání dohledali otce a poté i matku dítěte, která se k činu přiznala. Žena podle znalců v dané době prakticky nevěděla, co dělá. Na základě posudků policie případ odložila s tím, že při činu nebyla schopna vnímat důsledky svého jednání. Novinářům to v pátek řekl Martin Charvát z ředitelství policie Ústeckého kraje. Ústí nad Labem 13:17 9. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K objasnění případu pomohlo zkoumání rodové linie otce (ilustrační foto) | Foto: Drew Hays | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Novorozence našel 2. března 2004 při prohledávání kontejnerů na odpad bezdomovec. Dítě bylo v plastovém kontejneru před panelovým domem. Bezprostřední příčinou smrti chlapečka bylo udušení z vdechnuté krve matky a neposkytnutí pomoci dítěti po porodu.

Policie dopadla muže podezřelého ze znásilnění ženy na pražském Proseku. Objevila ho v Mělníku Číst článek

Přes veškeré úsilí kriminalistů se tehdy nepodařilo najít matku dítěte ani pachatele činu a věc policie odložila. Promlčecí lhůta za vraždu by uplynula letos 3. března.

Ve spolupráci s Policejním prezidiem a kriminalistickým ústavem vytipovali loni policisté tento případ k nové analýze zajištěných stop. Prověřování začalo v červenci loňského roku.

„Dostali jsem nejprve šest profilů mužů, kteří by mohli být otcem dítěte. Jeden z nich jím skutečně byl, takto jsme se dostali až na pachatelku,“ uvedl Alexander Fuč z odboru obecné kriminality.

Matka dítěte nikdy nebyla trestně stíhána, v době spáchání skutku jí bylo 18 let. V současnosti má žena z Teplicka rodinu, žije normálním životem.

Porodník, psycholog a psychiatr konstatovali, že se u ní pravděpodobně v důsledku neočekávaného porodu rozvinula těžká akutní stresová reakce a schopnost se ovládat byla v dané době vymizelá, nebyla schopná zvážit důsledky svého jednání a ovládnout ho.

Británie jako první na světě schválila lék na úpravu DNA, bude léčit pacienty s krevním onemocněním Číst článek

Protože žena nebyla v době spáchání činu trestně odpovědná, kriminalisté případ letos v lednu odložili. „Dostatečným trestem pro ní bylo už to, že dvacet let s tím, co udělala, žila. Se ženou jsme mluvili mnohokrát, patrná na ní byla úleva poté, co čin vyšel najevo,“ řekl Fuč.

K objasnění případu pomohlo to, že lze zkoumat rodovou linii otce. „To bychom v roce 2004 nedokázali, v té době jsme nedokázali zkoumat chromozom Y. Matka nikdy neměla s policií co do činění. V databázi se nacházel otec pro jinou trestnou činnost, kdy mu byli odebrány vzorky DNA. Otec nás pak dovedl na matku dítěte, která se k činu bezprostředně přiznala,“ uvedl Charvát.