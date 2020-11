Novou středočeskou hejtmankou se stala Petra Pecková (STAN). Podpořilo ji 50 zastupitelů z 65

Novou středočeskou hejtmankou se v pondělí stala Petra Pecková z hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Ve funkci vystřídala Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO), která kraj řídila v minulých čtyřech letech. Středočeští zastupitelé také zvolili jedenáctičlennou krajskou radu. Po čtyřech křeslech má hnutí STAN a ODS, Piráti mají dvě místa, Spojenci jedno. Praha 12:02 16. 11. 2020 (Aktualizováno: 12:29 16. 11. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pětačtyřicetiletá Pecková v minulosti pracovala v televizi Nova, podílela se mimo jiné na pořadu Občanské judo. Od roku 2014 je starostkou Mnichovic u Prahy | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

STAN budou vládnout v koalici s ODS, Piráty a Spojenci pro Středočeský kraj, které tvoří TOP 09, Hlas a Zelení. Nová koalice se opírá o 50 z 65 hlasů v zastupitelstvu, ANO s 15 hlasy bude jediným opozičním uskupením.

Pecková neměla protikandidáta. Podpořilo ji 50 z 65 zastupitelů, tedy celá koalice. ANO se zdrželo hlasování. Pecková uvedla, že je týmovým hráčem a má za sebou deset let zkušeností z práce komunální političky. Kraj podle ní čeká nelehký návrat do období po koronavirové pandemii.

Jermanová se nakonec nebude ucházet o post šéfky kontrolního výboru. Odradila ji kritika koalice Číst článek

„Budeme se teď nesmírně potýkat s nedostatkem finančních prostředků, které budou mít samozřejmě dopad do rozpočtu kraje, stejně jako do rozpočtu celé naší země. Musíme se vyrovnat s covidovou pandemií, to budou ty nejdůležitější kroky, které teď před námi stojí,“ uvedla Pecková krátce po zvolení.

Při své práci chce Pecková čerpat ze zkušeností z privátní firmy, soukromého podnikání a především z desetiletých zkušeností práce komunální političky.

„Ale hlavně se budu učit, hlavně budu čerpat inspiraci v jiných krajích a hlavně budete mohou velkou inspirací vy," řekla zastupitelům.

Ve středních Čechách dosud vládla koalice ANO a ČSSD podporovaná komunisty. ČSSD a KSČM se nyní do zastupitelstva nedostaly.

Pětačtyřicetiletá Pecková v minulosti pracovala v televizi Nova, podílela se mimo jiné na pořadu Občanské judo. Spolupracovala také s Českou televizí a TV Barrandov, od roku 2014 je starostkou Mnichovic u Prahy. Už dříve avizovala, že po zvolení hejtmankou nebude pokračovat v uvolněné funkci v čele radnice.

Náměstky Kupka, Michalik a Snížek

Schůze pokračovala volbou náměstků, dalších členů krajské rady a členů výborů. Náměstky nově zvolené hejtmanky Petry Peckové (STAN) jsou Martin Kupka (ODS), Věslav Michalik (STAN) a Jiří Snížek (Piráti). Statutárním zástupcem je Kupka.

Zvyšuje se možnost, že ANO volby vyhraje, ale nebude vládnout, komentuje Hartman průzkum Kantar CZ Číst článek

Radním pro veřejnou dopravu se stal Petr Borecký (STAN). Finance, dotace a inovace bude řídit předseda krajské organizace STAN Věslav Michalik, vzdělávání a sport Milan Vácha (STAN), sociální věci Martin Hrabánek (ODS) a zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). Radním pro investice a majetek bude Libor Lesák (ODS).

Lídr Pirátů Snížek bude mít mít na starosti regionální rozvoj a územní plánování. Druhým resortem Pirátů je životní prostředí a zemědělství, které povede Jana Skopalíková. Radním pro kulturu, památky a cestovní ruch se stal lídr Spojenců a TOP 09 Jan Jakob.

„To, co nás čeká asi jako nejtěžší úkol, je připravit rozpočet na příští rok s gigantickým výpadkem na příjmové straně, zhruba 1,7 miliardy oproti roku 2019. Musíme najít prostředky k tomu, abychom dokončili investice, které jsou v běhu, nebo na které máme jako kraj zajištěné financování z jiných zdrojů,“ řekl při své řeči před zvolením náměstkem Michalik. Podle něj jde o praktický, nikoli politický úkol.

Až na Kupku budou všichni členové rady uvolnění pro svou funkci, Kupka bude neuvolněným náměstkem, je zároveň starostou Líbeznic u Prahy a poslancem.

Opoziční ANO v pondělí na tiskové konferenci kritizovalo souběh funkcí u členů nové krajské rady. Bývalá hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) například uvedla, že se sama vzdala mandátu poslankyně. „Doufám, že k tomu přistoupí stejným způsobem,“ řekla Jermanová.

Právě teď. Vaše nová hejtmanka, Vaše nová rada, Vaše nové zastupitelstvo. Nová éra vašeho kraje. Otevřeného a vstřícného, dobře hospodařícího.

A také nový Twitter, který vám bude přinášet zajímavé zprávy ze středních Čech.

Stay tuned. pic.twitter.com/xLvs7S66li — Středočeský kraj (@StredoceskyK) November 16, 2020