Novou zastávku v Boršicích zdobí historický vinařský lis. Nabízí i toalety nebo přebalovací pult
„Krásná, je to uprostřed vesnice a myslím si, že dominanta je tam ten nádherný pres a můžeme být spokojeni, že máme takovou krásnou zastávku,“ říká pro Český rozhlas Zlín obyvatelka Boršic, paní Eva, která právě prochází po chodníku naproti zastávce.
„Je to pěkné, nezvyklé, takové, co jsem tady jako jezdil, tak to bylo takové zchátralé. Podařilo se to,“ uznale pokyvuje hlavou Jiří Vráta z Uherského Brodu, který do Boršic jezdí za synem. Přiznává, že ho zastávka inspirovala a že něco podobného udělá i se svým lisem na chatě.
Nápad umístit lis na zastávku se zrodil v hlavě lidoveckého místostarosty obce Michala Výstupa, který je sám vinař a působil i jako ředitel výroby arcibiskupského zámeckého vinařství v Kroměříži.
„Díváme se na lis z roku 1880. A protože jsme významná vinařská obec, tak abychom mu dali důstojné místo, napadla nás tato myšlenka na této autobusové zastávce. To je takové naše malé centrum, aby to zde byla dominanta a připomínka toho, že jsme silná vinařská obec,“ vysvětluje místostarosta.
Multifunkční zastávka
Na zastávce ale lidé nemusí pouze čekat na autobus. Podle starosty Boršic Petra Dula z TOP 09 je celá zastávka multifunkční. „Můžete tu počkat na autobus, ale je tu i taková praktická věc, jako sociální zázemí, přebalovací pult, ale třeba i kryté parkoviště pro kola. Dědina je rozlehlá, máme dva kilometry na délku, tak sem můžou (lidé) přijet na kole, zamknout si to kolo, aby na něj nepršelo. To kolo je sledováno kamerovým systémem, takže je to bezpečné,“ popisuje Dula.
Starosta dodává, že na zastávku ještě přibudou naučné tabule o lisu a historii vinařství obce. V okolí bude navíc vysazena zeleň a na nábřeží u potoka vznikne odpočinková zóna. Zastávka dostane ještě jednu výzdobu. Za lisem a částečně i na střeše totiž bude obrostlá vinnou révou.