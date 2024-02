Policie v lednu na pokutách vybrala dvojnásobek toho co loni. Můžou za to nová pravidla bodového systému

Ani zákazy řízení a vysoké pokuty zatím neodrazují řidiče od páchání závažných přestupků na českých silnicích. Tresty před měsícem zpřísnil nový bodový systém, který má motoristy odstrašit. Podle předběžných policejních dat k 30. lednu policie řešila na silnicích přes 32 tisíc přestupků a vybrala za ně přes 473 milionů korun. To je téměř dvojnásobná částka oproti loňskému lednu. Praha 11:36 1. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Silniční kontrola | Foto: Tomáš Mařas | Zdroj: Český rozhlas

I když se od ledna zvýšily pokuty za odmítnutí testu na alkohol a drogy až na 75 tisíc korun a zákaz řízení se prodloužil až na tři roky, za necelý měsíc stejně odmítlo zkoušku 76 řidičů.

Ani přísnější sankce za vysokou rychlost řidiče neodrazují od toho, aby ji překračovali. Policie eviduje přes 13 tisíc těchto přestupků. Více než 80 motoristů jelo až tak rychle, že na místě přišli o své řidičské průkazy. Jejich okamžité zabavení za tento přestupek patří mezi nové pravomoci policie.

„Jedná se o překročení v obci o víc než o 40 kilometrů v hodině a mimo obec víc než 50 kilometrů v hodině. Může také využít oprávnění zabránit další jízdě vozidlu, a to buďto odtažením vozidla nebo použitím technického prostředku, což je lidově řečeno botička,“ říká zástupce šéfa dopravní policie Michal Hodboď.

Oprávnění dostanou řidiči zpět nejdříve za půl roku a navíc jim hrozí pokuta až 25 tisíc korun. Vyšší pokuty se odrážejí také na celkové částce, kterou policie za leden vybrala. Jde o více než 473 milionů korun – to je zhruba dvojnásobek oproti loňskému lednu.

Vjezd na železniční přejezd

I tak jsou některé sankce podle experta Ústředního automotoklubu Igora Siroty nedostatečné. Například za porušení zákazu vjezdu na železniční přejezd, když má jet vlak.

„Je to velmi mírné. Vezměme si, že se to ze sedmi bodů snížilo na šest bodů, a i pokuta je neadekvátní k tomu, co se stane, jestliže vyjedeme s automobilem, ať už nákladním, osobním nebo autobusem na železniční přejezd,“ namítá.

Policisté ale argumentují tím, že od letoška můžou tento závažný přestupek trestat na místě, čehož využili ve 108 případech. Loni ještě museli takový případ předat do správního řízení. Dalším přínosem je také možnost ihned pokutovat řidiče kamionů za porušování zákazu předjíždění.

„Evidujeme asi 750 přestupků, které byly takto řešeny na místě. Šlo o předjíždění takovým způsobem, že jsou omezováni ostatní účastníci, kteří také chtějí předjet a jsou bržděni nákladním vozidlem, které jede pomalou rychlostí,“ doplňuje Hodboď.

„Okamžitá reakce, okamžitý projev toho, že by se řidiči začali bát, ani není možný. Fakt, že už bylo zadrženo tolik řidičských průkazů, podle mého názoru svědčí o tom, že to může fungovat,“ vysvětluje Sirota, proč se zatím nový bodový systém neprojevil úbytkem přestupků.

Podle Hodbodě je na hodnocení po měsíci také příliš brzy. První výsledky můžou být znatelné nejdřív po letošních letních prázdninách, uvedl ve středu ve Dvaceti minutách Radiožurnálu.