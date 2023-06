Věřím, že nový generální ředitel ČT bude zvolený do června, tvrdí místopředseda rady Ježek

Rada České televize bude už ve středu volit nového generálního ředitele. Výsledné jméno se ale podle mediálních analytiků nedozvíme. „Zítra máme výraznou šanci zúžit výběr kandidátů z pěti na dva. Zda některý z poslední dvojice bude schopen získat potřebných deset hlasů z celkových 15 nemám tušení. Pokud se mezi nimi nebudeme schopni rozhodnout, tak nastane pravděpodobně přerušení schůze,“ říká místopředseda Rady České televize Vlastimil Ježek. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:54 6. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mediální analytici předpovídají, že se žádnému kandidátovi potřebných deset hlasů získat nepodaří | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rada České televize (ČT) před třemi týdny vybrala pětici finalistů volby generálního ředitele ČT. Ti zítra odprezentují své vize a bude následovat tajná volba. Ke zvolení je potřeba, aby někdo z kandidátů získal alespoň 10 hlasů. Jak je podle vás pravděpodobné, že někdo z nich zítra tolik hlasů opravdu dostane?

Jsem velmi rád, že mě považujete za Sibylu a chci zdůraznit, že mohu prezentovat pouze své názory, nejsem mluvčím rady. Myslím, že zítra máme výraznou šanci zúžit výběr kandidátů z pěti na dva. Zda některý z poslední dvojice bude schopen získat potřebných deset hlasů z celkových 15 nemám tušení.

Mediální analytici předpovídají, že se žádnému kandidátovi potřebných 10 hlasů získat nepodaří. Předpokládám, že se alespoň s některými kolegy bavíte o tom, jak to zítra může dopadnout?

Jak říkám, myslím, že zítra dojdeme k zúžení na dva poslední kandidáty, a pokud se mezi nimi nebudeme schopni rozhodnout, tak nastane pravděpodobně přerušení schůze Rady ČT.

Mimochodem volba je jediným zítřejším bodem, žádný jiný na programu nemáme. Program k projednávání je pak až na 20. června. Nemám tušení, jak dlouhé přerušení bude. A také nevím, kde ti analytici berou ve svých předpovědích jistotu.

Do čela ČT znovu kandiduje Petr Dvořák, který instituci vede od podzimu roku 2011. Vede ji z vašeho pohledu dobře?

Pokud se nezávisle podíváme na čísla, tak ČT je podle mého soudu ve výborné kondici. Pokud jde o ekonomiku, řekl bych až nečekaně dobře, vzhledem k tomu, že stejně tak jako rozhlasové a televizní poplatky nebyly už léta upravovány.

Z mého pohledu je současná volba o tom, že se Petr Dvořák snaží obhájit svůj mandát, získat třetí období a má v tuto chvíli čtyři vyzyvatele. Chce-li ho někdo porazit, tak musí prokázat, že je minimálně stejně dobrý, ne-li lepší televizní manažer. To je celé.

Výměna radních

Rada je pod časovým tlakem, protože prvního července skončí mandát trojici radních. Dovedete si představit, že pokud byste se s přerušením zítřejší schůze dostali za datum 1. července, tak by někdo z kandidátů mohl získat 10 hlasů z celkových 12 možných?

Situace je komplikovaná tím, že za normálních okolností by ti tři lidé, kterým končí mandát, byli nahrazeni jinými třemi radními zvolenými Poslaneckou sněmovnou. Mezitím ale byla schválena takzvaná Malá novela zákona o ČT, která říká, že z nového počtu 18 budoucích členů jich šest zvolí Senát.

„Chce-li Petra Dvořáka někdo porazit, tak musí prokázat, že je minimálně stejně dobrý, ne-li lepší televizní manažer.“

Pokud vím, politici se dohodli, že tito tři lidé, kteří skončí, nebudou už voleni Sněmovnou, ale až Senátem. A to je právě problém.

Když to půjde hodně rychle, rada by mohla být v novém, osmnáctičlenném složení kompletní v listopadu. Když to půjde hodně pomalu, tak třeba až v únoru. A zde se přesně dostáváme na hranu tří měsíců mezi skončením mandátu Petra Dvořáka a zákonnou povinností rady mít do tří měsíců nového ředitele.

Máte pravdu, že pokud se radě v patnáctičlenném složení do konce června nepodaří ředitele zvolit, tak po 1. červenci ve 12 lidech to bude pětinásobně složité.

Předpokládáte, že i toto může být argumentem, abyste se dohodli? Protože pokud za ty tři měsíce rada nového ředitele nezvolí, tak je to porušení zákona.

To je věc každého. Jak jste připomněl, byť Rada ČT má celou řadu úkolů, které taxativně vymezuje zákon o ČT, tak jejím stěžejním úkolem je jmenovat, případně odvolat generálního ředitele. A jestliže je něco hlavním úkolem, tak by se k němu ta instituce neměla postavit tak, že ho nesplní. Ale je to individuální rozhodnutí každého z těch 15 lidí.

Pevně věřím, že každý z nás si uvědomuje, v jaké jsme situaci, ale hlavně – a to je mnohem důležitější – že kdyby Petr Dvořák skončil a nastalo bezvládí, tak na jeho pozici nastupuje statutární zástupce.

„Budu doufat, že ideálně do konce tohoto června bude jasno, kdo od poloviny září letošního roku povede ČT.“

Což je v tuto chvíli Zdeněk Šámal, protože je ředitelem zpravodajství.

Ano, přesně tak, ale já se obávám, že by to uvnitř ČT mohlo vyvolat velmi nepříjemné emotivní nálady, střety a nebylo by to k jejímu prospěchu.

Jsem optimista, a přestože spousta mediálních analytiků opravdu tvrdí, že nikdo deset hlasů nedostane, tak já si svůj optimismus uchovávám. Budu doufat, že ideálně do konce tohoto června bude jasno, kdo od poloviny září letošního roku povede ČT.

Koncesionářské poplatky

Velkým tématem je financování ČT. Ačkoliv je meziroční inflace i po mírném poklesu z posledních měsíců kolem 15 procent, tak výše televizních poplatků se už 15 let nezměnila. Před rokem jste v pořadu Osobnost Plus řekl, že si neumíte představit, že by do poloviny letošního roku poplatek nevzrostl. Asi už je jasné, že do konce června skutečně nevzroste, byť koaliční politici o jeho zvýšení aktuálně jednají. Dovedete si představit, že opravdu v nejbližší době vzroste?

Doufám, že ano. Cesty k tomu jsou dvě. Za prvé redefinice poplatníka. To se bavíme o věci, která je společná pro Český rozhlas i Českou televizi.

V roce 2023 je přeci trošku legrační, že je poplatník vázán na vlastnictví televizního nebo rozhlasového přijímače, když televizní a rozhlasové vysílání můžete přijímat téměř přes cokoli. V tom by změna mohla přispět ke zvýšení příjmů.

A druhá věc – otázka zvyšování poplatků. Nejlépe automatické valorizace, která by šla mimo moc politiků. Ale ti to za těch 30 let nikdy neudělali. Přesto si myslím, že je to teď aktuální téma.

Poloviny roku už asi nestihneme, ale konec letošního nebo začátek příštího roku by se zvládnout dal.

Tehdejší odpověď, kterou jste citoval, byla pochopitelně trochu nadsázka. Samozřejmě může nastat situace, kdy reálné příjmy obou institucí budou opravdu dramaticky klesat. V té chvíli začne dramaticky klesat výkon, omezí se výroba, což je v ČT extrémně drahá věc.

Jakmile začnete neustále dokola vysílat archivy, tak jste na nejlepší cestě do úplného pekla a naprostého zapomnění.

Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu nahoře v článku.