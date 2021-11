ONLINE: Vláda zpřísnila podmínky pro návrat z jihu Afriky. Cestovatele čeká po příjezdu samoizolace

Kvůli nové variantě koronaviru, která se poprvé objevila v jižní Africe, přijala v pátek vláda nová krizová opatření. Občanům České republiky nedoporučuje cestovat do Jihoafrické republiky, Namibie, Lesotha, Svazijska, Zimbabwe, Botswany, Zambie a Mozambiku. Zároveň zakazuje vstup do Česka lidem, kteří, na území těchto států pobývali v posledních 14 dnech déle než 12 hodin. Navrátit se mohou občané ČR, a to za přísnějších karanténních podmínek. Praha 16:23 26. 11. 2021 (Aktualizováno: 17:15 26. 11. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr Vojtěch doplnil, že v rámci krizového opatření nebudou také udělovat víza a povolení k pobytu z těchto zemí. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Od soboty 27. 11. výrazně nedoporučujeme občanům České republiky a těm, kteří tu bydlí, aby necestovali do Namibie, Lesotha, Svazijska, Zimbabwe, Botswany, Zambie a Mozambiku,“ představil ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) nové krizové opatření.

Resort ho přijal kvůli nové variantě koronaviru. Ta se v pátek poprvé potvrdila na území Evropy, konkrétně v Belgii.

Adam Vojtěch

„Co zakázat můžeme, je vstup do ČR. Všichni, kdo pobývali v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území těchto států, tak se jim zakazuje vstup na území České republiky,“ uvedl Vojtěch.

Vrátit se mohou občané Evropské unie, Česka a všichni ti, kteří tu mají stálý pobyt.

Platit pro ně ale budou přísnější karanténní pravidla. Lidé, kteří se z těchto zemí vrátí, musí mít negativní PCR test před příjezdem do České republiky.

Další musí absolvovat do 24 hodin po příjezdu do Česka a třetí test musí mít v rozmezí 10.-14. den od příjezdu. Do obdržení třetího negativního výsledku musí být lidé v samoizolaci a v případě výjimečného opuštění izolace musí mít zakryté dýchací cesty respirátorem.

Vojtěch doplnil, že v rámci krizového opatření nebudou také udělovat víza a povolení k pobytu z těchto zemí.

„Podle informací, které jsou k dispozici, může být varianta mnohem nakažlivější než delta,“ řekl Vojtěch.

Podle ministra zdravotnictví v demisi je také málo informací k účinnosti vakcín proti nové mutaci. „Nemáme informaci, že by tato varianta obcházela očkování,“ řekl Vojtěch.

Česko tak následuje ostatní evropské země, které omezují cestování z daných zemí. Zákaz letů z jihu Afriky navrhuje také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.