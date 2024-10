Nový ministr Kulhánek je na Jesenicku. ‚Nevezu kufříky peněz, potřebuji reálnou zpětnou vazbu,‘ říká

Vláda Petra Fialy (ODS) je opět kompletní. Prezident Petr Pavel v úterý rán jmenoval Petra Kulhánka (STAN) novým ministrem pro místní rozvoj.Ten hned ten samý den vyrazil na svou první ministerskou cestu, a to na povodněmi postižené Jesenicko. „Je to všechno otázka peněz a my se snažíme v rámci zákonných mantinelů zjednodušit proces dopravy peněz na místo určení tak, aby mohly být rychle spotřebovány,“ řekl Radiožurnálu Kulhánek. Rozhovor Jeseník 19:37 8. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hned po jmenování jste se vydal na Moravu, konkrétně na Jesenicko. Co jste tam viděl?

Nejdříve jsem měl pracovní setkání se starosty nejvíce postižených obcí a teď jsme uprostřed trasy podél řeky Bělé, kde vidíme spoušť, kterou voda napáchala. Řeka úplně změnila koryto, řada domů musela být zbořena, demolic proběhla celá řada. Území je silně postiženo a nutně potřebuje státní intervenci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nový ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek je na Jesenicku, více prozradil v Odpolední Publicistice

Nejsem tu proto, abych přivezl kufříky peněz, ale proto, že na ministerstvu pro místní rozvoj právě běží a vytváříme další programy pro obnovu infrastruktury postižených obcí a my potřebujeme znát reálnou zpětnou vazbu z krajů a od starostů.

S tamními politickými představiteli jste řešil pomoc po nedávných povodních. Jak by ideálně podle vás měla vypadat?

Měla by být rychlá a co nejjednodušší, co se týče podmínek poskytnutí financí, ať už jde o obnovu infrastruktury, cest, sítí, pomoc obyvatelům, kteří mají poškozené domy, nebo obnovu občanské vybavenosti. Je to všechno otázka peněz a my se snažíme v rámci zákonných mantinelů zjednodušit proces dopravy peněz na místo určení tak, aby mohly být rychle spotřebovány.

Dnes krátce po deváté hodině mě pan prezident jmenoval ministrem a pověřil řízením ministerstva pro místní rozvoj, kolegu Lukáše Vlčka pak řízením ministerstva průmyslu. pic.twitter.com/bX47KoRypd — Petr Kulhánek (@kulhanek_p) October 8, 2024

Strategie obnovy

Podle premiéra se musíte urgentně věnovat vytvoření komplexní strategie obnovy území po povodních. Kdy by měla být hotova?

Ta bude hotová nejpozději do dvaceti dní poté, co skončí stav nebezpečí ve vyhlášených regionech. Vzhledem k tomu, že jak Moravskoslezský kraj, tak Olomoucký kraj si požádaly o prodloužení doby nebezpečí, tak na něm složky ministerstva pro místní rozvoj pracují, ale dokončen bude až po skončení stavu nebezpečí. To neznamená, že v mezidobí neposíláme tzv. rychlé peníze do území.

Přehrada v Nových Heřminovech na Bruntálsku, která má před povodněmi výrazně ochránit Krnov, Opavu a další obce na řece Opavě, se podle ministra zemědělství Marka Výborného z KDU-ČSL začne stavět v roce 2027. Je to podle vás účinný protipovodňový nástroj?

Z pohledu poučeného laika, protože jsem situaci vnímal ještě nikoli jako ministr pro místní rozvoj, ale jako hejtman, tak jednoznačně ano. Myslím si, že je to historicky velký dluh státu, kdy nějaká skupina lidí, která byla proti výstavbě, zabránila vzniku účinného nástroje, který by předcházel škodám v řádu miliard korun a zasahuje mnoho tisíc lidí.

1:56 Kotel zničila voda, na nový nejsou peníze. Azylový dům v Jeseníku bojuje před zimou s časem Číst článek

Kombinace opatření

Hnutí DUHA ale tvrdí, že to je zbytečně drahé opatření, že by účinnější byla opatření blízká přírodě: předsazené hráze, poldry a tak dále.

Já si myslím, že ta nutná protipovodňová ochrana je kombinací obou nebo všech opatření.

A jak se vláda vypořádá se závěrem referenda, kdy obyvatelé obce Nové Heřminovy odmítli stavbu hráze, což by znamenalo pro ně částečné zaplavení obce. Zastupitelstvo chce rozhodnutí občanů respektovat.

Nemohu předjímat. Pan ministr Výborný mě požádal po čtvrtečním jednání vlády o schůzku na toto téma, takže to je věc, kterou budeme řešit ve čtvrtek.

Předseda organizace Děti Země Miroslav Patrik řekl, že ministr Výborný by měl odvolat generálního ředitele Povodí Odry, který je podle něj jednoznačně odpovědný za to, že přehrada dosud nestojí. Máte na to názor?

Já si myslím, že přehrada, jak je naprojektována už možná i více než dvacet let, tak opravdu měla stát daleko dříve.

Je to dluh státu?

Jednoznačně.

Audiozáznam rozhovoru si můžete poslechnout v úvodu článku.