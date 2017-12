Kdo je ministr zemědělství Jiří Milek? Spolumajitel koncernu Úsovsko a Manažer roku 2011

V roce 2011 získal ocenění Manažer roku v oblasti výroby potravin. O rok později poprvé a neúspěšně kandidoval ve volbách. Politikem se Jiří Milek stal až nyní. A zamířil hned do Strakovy akademie. V nové jednobarevné vládě hnutí ANO má jako nestraník na starosti resort zemědělství. Profil ministra Praha 13:00 16. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový ministr zemědělství Jiří Milek | Foto: ČTK | Zdroj: ČTK

V dubnu 2011 převzal na pražském Žofíně Jiří Milek ocenění pro nejlepšího manažera v odvětví výroby potravin. V zemědělském koncernu Úsovsko má čtvrtinový podíl a působí v něm jako předseda představenstva. Jeho firmy obhospodařují 20 tisíc hektarů půdy a vyrábí i potraviny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Seznamte se s novým ministrem Jiřím Milkem. Profil připravil pro Radiožurnál Tomáš Jelen.

„Co se týče pěstování jablek – tato produkce je využívána v dceřiné společnosti de facto usušená a zpracována ve formě müsli tyčinek a prodávána do sítě,“ představoval Jiří Milek v roce 2014 dceřinou společnost, která v soutěži Zemědělec roku získala dvě ocenění.

Do politiky se Milek snažil dostat při krajských volbách v roce 2012. Jako nestraník za uskupení Nezávislá volba ale neuspěl. Stejně tak se o rok později nedostal ani do Poslanecké sněmovny, tentokrát už na kandidátce hnutí ANO. Jako odborníka do menšinového kabinetu Andreje Babiše ho doporučila Agrární komora.

Potravinová soběstačnost Česka

Naopak Asociace soukromého zemědělství se bojí, že Milek bude vycházet vstříc velkým firmám. „Já bych byl rád ministrem všech zemědělců. Rodinné farmy jsou v pořádku, ale taktéž jsou vedle toho dneska velké podniky. Podívejte se, v dnešní době většinu velkých firem nevlastní jeden člověk. Naši firmu vlastní 261 akcionářů. Já jsem jeden z nich,“ řekl Radiožurnálu Milek.

Kdo je ministryně financí Alena Schillerová? Kariérní úřednice, měla na starosti EET a odmítl ji Sobotka Číst článek

Jak naloží se svým podílem a s funkcemi v soukromém sektoru, aby se vyhnul střetu zájmů, zatím Milek neřekl. Jako jednu z možností ale připouští využití svěřeneckého fondu po vzoru šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. „S panem premiérem jsem o tom mluvil a určitě dodržím zákonnou povinnost. Včas ohlásím, jak s tím naložím,“ prohlásil Jiří Milek.

Ve funkci ministra zemědělství se Jiří Milek chce zaměřit na potravinovou soběstačnost Česka. „Určitě budeme hledat cestu jak posílit zpracovatelský průmysl, protože se vyváží obrovské množství hovězího i vepřového masa a vozí se zpátky výrobky,“ popsal Radiožurnálu nový ministr zemědělství.

Jako možnosti podpory domácích zemědělců nový ministr uvedl nedanění dotací, vyšší podporu zelené nafty, nebo nižší odvody na sociálním pojištění. Jiřímu Milkovi je 54 let. Ve volném čase se aktivně věnuje myslivosti.

Vláda Andreje Babiše Premiér: Andrej Babiš (ANO)

Andrej Babiš (ANO) Ministr školství: Robert Plaga (ANO)

Robert Plaga (ANO) Ministr zdravotnictví: Adam Vojtěch (ANO)

Adam Vojtěch (ANO) Ministr životního prostředí: Richard Brabec (ANO)

Richard Brabec (ANO) Ministr zahraničí: Martin Stropnický (ANO)

Martin Stropnický (ANO) Ministryně obrany: Karla Šlechtová (za ANO)

Karla Šlechtová (za ANO) Ministr zemědělství: Jiří Milek (za ANO)

Jiří Milek (za ANO) Ministr vnitra: Lubomíra Metnar (za ANO)

Lubomíra Metnar (za ANO) Ministryně práce a sociálních věcí: Jaroslava Němcová (ANO)

Jaroslava Němcová (ANO) Ministryně financí: Alena Schillerová (za ANO)

Alena Schillerová (za ANO) Ministr průmyslu a obchodu: Tomáš Hüner (za ANO)

Tomáš Hüner (za ANO) Ministr spravedlnosti: Robert Pelikán (ANO)

Robert Pelikán (ANO) Ministr dopravy: Dan Ťok (za ANO)

Dan Ťok (za ANO) Ministryně pro místní rozvoj: Klára Dostálová (za ANO)

Klára Dostálová (za ANO) Ministr kultury: Ilja Šmíd (za ANO)