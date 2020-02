Poslanci mě nezvolili na truc Milionu chvilek. To se mi zdá dětinské, říká nový ombudsman Křeček

Poslanecká sněmovna ve středu ve druhém kole hlasování zvolila novým ochráncem veřejného práva bývalého zmocněnce ombudsmanky Šabatové Stanislava Křečka. Kandidát, jehož nominoval prezident Miloš Zeman, získal v tajné volbě 91 ze 175 odevzdaných hlasů. „Každá většina, která vede ke zvolení, je samozřejmě dobrá,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Rozhovor Praha 8:04 13. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stanislav Křeček | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Nekalí vaše pocity fakt, že jste nakonec uspěl s těsnou většinou hlasů?

Ne, v žádném případě. Každá většina, která vede ke zvolení, je samozřejmě dobrá. Myslím, že to na věci nic nemění – jakou většinou je toho dosaženo.

Poslanci mě nezvolili na truc Milionu chvilek. To se mi zdá dětinské, říká ve středečním rozhovoru nový ombudsman Křeček

Díky čemu především se vám podařilo přesvědčit dostatek poslanců a poslankyň, aby vám vyjádřili podporu?

Já bych především řekl, že ta podpora byla ze všech možných stran poslanecké sněmovny. Na rozdíl od toho, co různí představitelé deklarovali o podpoře různým kandidátům, tak já jsem měl podporu od nejrůznějších poslanců. Domnívám se, že ta podpora byla z celého politického spektra. Já jsem tu funkci vykonával šest let z pozice zástupce, čili mám s ní nějaké zkušenosti. Hodně publikuji, takže mé názory jsou veřejně známy. Takže se domnívám, že poslanci se rozhodli, jak se rozhodli, podle mé dosavadní práce a činnosti. Tak, jak mě znají.

A pokud například poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník uvedl, že někteří poslanci a poslankyně vám mohli dát hlas po sdělení spolku Milion chvilek pro demokracii, že v případě vašeho zvolení, uspořádají další demonstrace. Vidíte tam možný motiv – jakési hlasování ze vzdoru?

Ne, ne, ne. To se mi zdá dětinské. Samozřejmě od té doby, co se to rozhlásilo, tak se to opakuje, ale podle mého názoru nic takového nehrozí. Poslanci jsou dospělí, rozumní lidé, a že by dělali něco na truc Milionu chvilek, to si rozhodně nemyslím. Že by to hrálo nějakou roli, to myslím rozhodně nikoliv.

Jakou váhu pak přikládáte kritickým hlasům, které zazněly v souvislosti s vaší kandidaturou a i následným zvolením na půdě sněmovny? Například od opoziční TOP 09 – její předsedkyně Markéta Pekarová Adamová uvedla, že vaše zvolení „degraduje úřad veřejného ochránce práv“ a podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana se dostatečně nevyjadřujete na obranu práv menšin. Berete v úvahu podobné výtky?

Samozřejmě je beru v úvahu. Já bych ale řekl, že tento problém, tyto hlasy jsou zapříčiněny tím, že té debatě před tím zvolením předcházely mediální zkratky. A to jsou tak složité problémy, že je těžké je v těch několika minutách vyřešit. Já jsem působil dlouho jako předseda Hnutí nájemníků, zastupoval jsem jako advokát řadu lidí – Romů. Takže tohle prostě není pravda! Já jsem zastupoval řadu obyčejných lidí, chránil jsem řadu obyčejných lidí. Opakem jsou prostě zkratky, které rozhodně nejsou pravdivé. Rozhodně o tom přesvědčím své dosavadní odpůrce svou prací.

Ale politici nebo komentátoři vám vytýkali výroky v tom smyslu, že úřad veřejného ochránce práv je příliš zaměřen na podporu občanských sdružení, příliš akcentuje otázky diskriminace a tak dále. Tato vaše prohlášení a projevy nebudou mít dopad na působení v této instituci?

To je konstatování holého faktu. Jestliže se hlavní činnost rovná kontrole míst, kde jsou lidé omezeni na osobní svobodě, která tvoří jednu z hlavních našich činností, tak tam je zaměstnáno 12 právníků. Kdežto na oddělení diskriminace, kam chodí ani necelých 5 % občanů, tak tam je zaměstnáno 17 právníků. Je to jistá disproporce a dle mého názoru v této oblasti, která občany tolik nezajímá, je věnována zbytečně velká pozornost nad rámec toho, co si naši občané přejí a co od úřadu vyžadují. Rozhodně tyto záležitosti nepodceňuji, ale je třeba brát v úvahu, na co si lidé stěžují a tomu hlavně věnovat pozornost. Nikoliv těm, kteří hodně křičí, ale těm, kteří pomoc skutečně potřebují.

Co byste označil za svou prioritu po nástupu do úřadu?

Já jsem tam šest let působil, takže se nemusím nijak seznamovat s úřadem. Samozřejmě bude třeba úřad uspořádat, aby vyhovoval tomuto zaměření, o kterém jsem hovořil. Aby to bylo racionální. Ale žádné podstatné změny se tam nechystají. Budeme dále vyřizovat stížnosti občanů, se kterými se na nás občané obrací, a budeme dělat to, co nám podle zákona přísluší. K žádným radikálním změnám rozhodně nedojde. A ty spory, které byly deklarovány s paní Šabatovou, jsou přehnané. My jsme v naprosté většině spolu souhlasili. Na dvě, tři klíčové věci jsme měli odlišné názory, ale to podle mého názoru neohrožovalo v žádném směru činnost úřadu veřejného ochránce.

Paní Šabatová ještě před středeční volbou označila za vhodnější kandidáty vaše dva soupeře a přiznala, že když jste působil jako její zástupce, tak jste se v některých otázkách poměrně výrazně neshodli. V jakých ohledech chcete na mandát paní Šabatové navázat?

Navážu na mandát paní Šabatové ve všech směrech. Budeme dělat samozřejmě to, co dělala ona – budeme se věnovat stejným otázkám. Samozřejmě to, že považovala někoho za vhodnějšího, je možné. Důležité však je, za koho považovali vhodného ti, co ho pak zvolili, že?

Samozřejmě moji oba dva protikandidáti byli zkušení právníci, důvěryhodní muži a byli to vážní kandidáti. Ale rozhodující je, čemu dala sněmovna přednost a důvody, které sněmovnu vedly k tomu, že mě zvolila, si musí každý zvážit podle svého.

Máte teď představu, s jakou bilancí byste za šest let úřad ombudsmana rád opouštěl?

To je příliš vzdálená doba. Doufám, že ombudsman nebude zatížen dalšími kompetencemi, které se na něho valily. Že nebude dále rozšiřován a že budeme dále dělat svojí práci tak, aby jí lidé rozuměli. Aby lidé brali ten úřad jako úřad, kde je selský, normální rozum. Že posuzujeme společnost takovou, jaká je. Nikoliv z nějakých aktivistických pozic a podobně. Domnívám se, že v tomto směru můžeme pro občany hodně udělat.