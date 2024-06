Nový podvod tahá z lidí peníze na léčbu neexistujícího dítěte, policie před ním může jen varovat

„Prosím vás, nenechte mou dceru Viktorii zemřít v pěti letech, má rakovinu mozku.“ Takhle srdceryvně začíná příběh na webu, který vybírá peníze na údajně nemocnou Viktorii. Stránka sugestivně láká fotografií holčičky bez vlasů a zprávou o tom, že pomůže jedině drahá léčba ve Spojených státech. Problém je, že je to celé podvod. Praha 17:36 7. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový podvod tahá z lidí peníze na léčbu neexistujícího dítěte (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ten zmíněný web vypadá spíš jako nějaká lacinější kopie existujícího crowdfundingového webu. Tady ten falešný má koncovku .com a ten původní má koncovku .org se stejným názvem. A navíc ten podvodný web je zaregistrovaný skrze proxy, která skrývá totožnost majitelé té domény, což taky v případě nějakého crowdfundingového webu je spíš varovný signál,“ vysvětluje datový analytik Českého rozhlasu Jan Cibulka.

Falešnou sbírku objevila na sociálních sítích šéfeditorka zpravodajství Českého rozhlasu Kamila Štichová. Do diskuse napsala své pochyby a její příspěvek po chvíli zmizel.

„Já jsem tam napsala, co to je za sbírku, protože to tam psali i někteří lidé přede mnou. Ptali se na detaily, jestli zjistí nějaké další informace nebo jestli je možné přispět i nějakou jinou cestou. To jsem si také vyfotila, abych viděla, jestli i ten můj komentář zmizí. Asi po hodině můj komentář opravdu zmizel a nejsou tam ani žádné jiné,“ popisuje.

Ačkoliv je sbírka falešná, případné dárce nikdo k darování nenutí, jenom vybízí. Proto podle mluvčího policejního prezidia Jakuba Vinčálka je v tomto případě možné lidi jen varovat.

„Zatím nemáme žádné poznatky o tom, že by byl někdo v souvislosti s touto stránkou poškozený. Nicméně tuto informaci jsme předali správci české domény nic.cz, která v rámci své kontaktní sítě předá informaci do zahraničí.“

Podvodné sbírky zajímají i ředitelku Fóra dárců Kláru Šplíchalovou, která v tomto případě upozorňuje na naprostý nedostatek základních informací o zadavateli sbírky.

„Solidní sbírky uvádějí řadu detailů. Upřesňují, co je to za pacienta, jakou má diagnózu, doplňují další vyjádření třetí osoby, například doporučení lékařů. V případě, že tam chybí jakékoliv konkrétní informace, vždy to působí nedůvěryhodně a může to být tento vymyšlený případ, který se jenom sugestivními fotkami nebo sugestivními vyjádřeními snaží z lidí tahat peníze,“ varuje.

Podle Kláry Šplíchalové se mohou dárci spolehnout na renomované sbírkové portály, které mají důvěryhodnou minulost, prověřují zadavatele sbírek a informace transparentně zveřejňují.