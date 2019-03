Nový šéf lidovců Výborný: Kdo si nepřizná chyby, nemůže růst. Musíme se vrátit k podpoře střední třídy

Kam by KDU-ČSL mohl vést nově zvolený předseda? A jakou šanci mají lidovci, že osloví větší okruh voličů? Poté, co už se o předsednickou funkci neucházel Pavel Bělobrádek, stanul v pátek v čele lidovců Marek Výborný. V kandidátském projevu odmítl, aby se lidovci spojovali s dalšími politickými subjekty, chtěl by z ní udělat novou integrující sílu. V rozhovoru pro Radiožurnál Výborný přiblížil další plány. Rozhovor Praha 21:02 29. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nově zvolený šéf lidovců Marek Výborný | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Co podle vás rozhodlo o vašem vítězství?

Myslím, že to byla nabídka nové energie a síly. V kombinaci s tím, že jsem delegátům sdělil, že je potřeba poučit se z chyb, které jsme udělali a že musíme některé věci dělat jinak. Tím mám na mysli věci tematické – musíme se věnovat bodům, které budou srozumitelné pro rodiny, naše voliče. Musíme se vrátit k podpoře střední třídy. A pak musíme být silní personálně. Mluvil jsem o tom, že je třeba stranu rozkročit a nebát se oslovovat i lidi mimo KDU-ČSL.

Pronesl jste i kritický projev, který se opřel do fungování strany ve vládě. Marian Jurečka označil za fake news vaše prohlášení, že strana pomáhala s dotacemi na biopaliva. Nemáte pocit, že jste v té kritice přece jen trochu přestřelil? Podle Mariana Jurečky byla právě tato slova důvodem, proč odmítl stát se místopředsedou.

Nebyla to tahle slova. My jsme si to s Marianem Jurečkou vysvětlili. Nikde jsem nepřestřelil a neříkal jsem žádné fake news. Mluvil jsem tom, že zákon o biopalivech jsme z nepochopitelného důvodu nesli do parlamentu a do vlády my. Ale už se k tomu nechci vracet. Není to podstatné. Reakce Mariana Jurečky mě mrzí, opravdu jsem chtěl, aby byl součástí vedení strany. Jeho zkušenost i z exekutivy by pro KDU-ČSL byla potřebná.

Koho a proč byste chtěl mít ve svém týmu? Vyslovil jste se na post místopředsedkyně pro senátorku Šárku Jelínkovou, která je jedinou kandidátkou. Co byste od ní a nejužšího vedení očekával?

Rád bych pogratuloval, protože Šárka Jelínková už se stala první dámou KDU-ČSL. Myslím, že jakýsi restart je tím dokonán. Proto jsem ji podpořil, protože je to nová tvář. Je to úspěšná senátorka a politička s komunální zkušeností. A politika u nás dýchá dvěma plícemi – jedna je v Poslanecké sněmovně a druhá v Senátu a v tomto smyslu je KDU-ČSL skutečně kompatibilní. Z toho mám radost.

Integrující síla

KDU-ČSL by podle vás měla být integrující síla – má dostat ,z vandru domů všechny, komu není lhostejná skutečná konzervativní pravicová politika.‘ To se dá přeložit jako pozvánka pro lidi z TOP 09, ale čím si vysvětlit, že před volbou pozorovatelé údajně zaznamenali vaší inklinaci ke spolupráci s ODS?

To je možná dezinterpretace rozhovorů, které proběhly. Já jsem nikdy nehovořil o žádné integraci. Dokud budu předsedou KDU-ČSL, k žádnému spojování nedojde. Jsme strana s tradicí, jsme silní a sebevědomí a jsme v tuto chvíli jediná konzervativní proevropsky zaměřená strana, a tak to taky zůstane.

Vy sám jste ale zdůrazňoval, o kolik voličů jste přišli například v senátorských volbách. Sám jste tedy přiznal, že s tím sebevědomím to tak jednoznačné není.

Kdo si nepřizná chyby, nemůže růst. Tak to platí v politice a i v běžném životě. Jsem o tom přesvědčen, že takovou stranu budeme budovat. To jsem delegátům řekl a věřím, že i proto jsem získal jejich důvěru.

Co budou nejbližší cíle strany pod vaším vedením?

První výzvou jsou evropské volby. Integraci konzervativních sil jsme dokázali už teď realizovat. Od dnešního dne se chci do kampaně aktivně zapojit. Už dopředu jsem některé věci komunikoval s našimi lídry. Naším cílem není jen tři mandáty, ale když to půjde, i posílit. Další výzvou jsou krajské volby příští rok. Chci se zapojit do komunikace dovnitř členské základny. V jednotlivých krajích musíme už dnes hledat kandidáty na hejtmany. Myslím, že musíme do KDU-ČSL vrátit režim a pořádek.