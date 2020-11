Správní rada by v pondělí mohla vybrat nového ředitele VZP, o funkci usiluje Kabátek a Šmehlík

Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) by mohla v pondělí vybrat nového ředitele, který povede největší tuzemskou pojišťovnu další čtyři roky. O pokračování ve funkci usiluje dosavadní šéf VZP Zdeněk Kabátek. Protikandidátem je jeho náměstek pro zdravotní péči David Šmehlík, který má podporu vládního hnutí ANO. Praha 7:45 8. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Správní rada se v pondělí sejde na mimořádném jednání, jehož jediným bodem je volba nového ředitele (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

Správní rada se v pondělí sejde na mimořádném jednání, jehož jediným bodem je volba nového ředitele. Vybrat nového šéfa VZP je nutné do začátku prosince, kdy končí mandát Kabátkovi. Hlasovat se bude v tajné volbě. Na tom, zda může přímo na jednání padnout i jméno dalšího kandidáta, se členové správní rady oslovení novináři neshodují.

Správní rada VZP má 30 členů. Deset z nich vybírá vláda na návrh ministra zdravotnictví, ostatní jsou voleni sněmovnou. Šmehlíka podle některých členů správní rady podporuje premiér a šéf ANO Andrej Babiš a Šmehlík by pro své zvolení měl mít i podporu 16 členů tohoto orgánu. Podle oslovených členů správní rady ale není jisté, že všichni zástupci vlády a ANO budou pro Šmehlíka hlasovat.

Neshody jsou údajně mezi těmi zástupci ANO, které nominovala sněmovna, a těmi, které do rady poslala vláda. Mezi zástupci vlády je mimo jiné právník a odborník na zdravotnické a farmaceutické právo Filip Vrubel, který byl poradcem a poté náměstkem bývalého ministra Adama Vojtěcha (za ANO). Vojtěchův nástupce Roman Prymula (za ANO) usiloval o výměnu Vrubela a některých členů, zdůvodňoval to tím, že jde o lidi bývalého ministra Vojtěcha. Nenašel ale pro to podporu ve vládě. Za Prymulova působení v čele resortu Vrubel z ministerstva odešel.

Šmehlík se náměstkem ředitele VZP pro zdravotní péči stal v roce 2018, před tím působil jako poradce ministra zdravotnictví Vojtěcha. Šmehlík je vzděláním ekonom. V minulosti byl manažerem lékové politiky a analýz zdravotní péče v Revírní bratrské pokladně, pracoval také ve farmaceutické firmě Merck.

Kabátek zastává post ředitele VZP od roku 2012, má za sebou tedy dvě volební období. Před tím byl vrchním ředitelem pro ekonomiku na ministerstvu zdravotnictví.

Ředitel VZP vydělává 225 000 korun hrubého měsíčně. Jeho roční odměna může dosahovat maximálně šestinásobku jeho platu, tedy 1,35 milionu korun. Za rok 2019 schválila správní rada pojišťovny Kabátkovi odměnu 1,282 milionu korun hrubého.

VZP má 5,9 milionu klientů. Podle původního plánu měla letos hospodařit s příjmy 215,6 miliardy korun a s o 30 milionů nižšími výdaji. Příští rok by díky očekávanému navýšení plateb za státní pojištěnce mohla mít na péči asi 230 miliard korun.