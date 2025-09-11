Nový rehabilitační bazén otevřela kyjovská nemocnice. Rekonstrukce vyšla na deset milionů
Nemocnice v Kyjově ve středu otevřela nově zrekonstruovaný bazén. Bude sloužit hospitalizovaným i ambulantním pacientům pro individuální nebo skupinové terapie. Opravy měly vyřešit hlavně problémy s únikem vody, které začaly v roce 2021. Bazén byl od té doby mimo provoz.
Nově zrekonstruovaný bazén je z nerezového materiálu a má masážní trysky na několika místech, například i v podlaze. Rehabilitace v bazénu pomáhají lidem s chronickým onemocněním, po úrazech nebo operacích. Dělníci nainstalovali také hydraulické zařízení na spouštění pacientů s pohybovým postižením do vody.
Úprav se dočkaly i vany, nová je i dlažba, sprchy i veškerá technika a strojovna. Práce vyšly celkem na deset milionů korun.
Kdo povede kyjovskou nemocnici
Kyjovské nemocnice je nyní bez stálého ředitele: dosavadní Jiří Vyhnal rezignoval minulý týden, v nemocnici zůstává jako lékař. Funkce se vzdal z osobních i profesních důvodů. Vysvětlil to tak, že nemohl uskutečnit a naplnit změny, které považoval za nezbytné pro další rozvoj.
Osobní důvody podle něj vyplývají z mediální kampaně, která poškodila jeho a i dobré jméno nemocnice. Mělo jít o články, které se týkaly konce některých náměstků ve funkcích za poslední dva roky.
Nemocnici nyní dočasně vede provozně-technický náměstek Milan Škarka. Ten chce pokračovat v projektech, které Vyhnal začal. Například příprava nového urgentního příjmu, opravy gynekologicko-porodnického oddělení nebo parkoviště pro zaměstnance.
Kdy bude mít nemocnice nového ředitele, zatím není jasné. Podle hejtmana Jana Grolicha z KDU-ČSL vypíšou na čtvrtečním jednání krajští radní výběrové řízení na nového ředitele či ředitelku.
Grolich očekává, že řízení bude trvat minimálně dva měsíce a pak bude záležet na tom, kdy nově vybraný člověk bude moct nastoupit.
Zatím není jasné, jestli se na pozici přihlásí Milan Škarka. Na dotaz odpověděl tak, že má teď tolik povinností, že nemá čas nad tím přemýšlet. Každopádně kraj od nového šéfa bude očekávat rozvoj nemocnice a udržení standardu péče.