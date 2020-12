ONLINE: Česko vyhlíží s opatřeními proti covidu nový rok 2021. V Tichomoří už mají oslavy za sebou

Při letošním silvestru navíc bude v Česku výrazně omezené také používání zábavní pyrotechniky v ulicích. Některá města určila místa, kde se petardy odpalovat nesmí.

Třeba v Praze tento zákaz platí v historickém centru města a také u řeky, v parcích nebo v blízkosti nemocnic a domovů pro seniory.

Zákaz vycházení, zavřené hospody i omezené kontakty. Česko čeká netradiční Silvestr Číst článek

Na oslavy příchodu nového roku se tradičně připravují policisté, hasiči i záchranáři. Záchranná služba hlavního města proto přistavila již kolem 17.00 na Václavské náměstí modul pro hromadná neštěstí Golem. Posádku má záchranná služba také na Staroměstské náměstí. To bylo třeba loni plné, letos na něm bylo po devatenácté hodině podle zjištění zpravodaje Radiožurnálu jen několik lidí.

Pražští hasiči pak zaznamenali první případ v souvislosti se silvestrovskými oslavami kolem 18.30. „Jednotka z centrální stanice likviduje požár kontejneru na papír v ulici Lukášova v Praze 3,“ uvedl mluvčí hasičů Martin Kavka.

Stovky policistů a strážníků pak v Praze dohlížejí na dodržování vládních protiepidemických pravidel. Například restaurace mohou do 20.59 prodávat občerstvení jen přes výdejní okna. A je omezen počet účastníků hromadných akcí na dva lidi.

Za porušení pravidel hrozí pokuta. Na místě můžou lidé od policie dostat pokutu do deseti tisíc a ve správním řízení až do sta tisíc korun.

Oslavy ve světě

Jako první na světě oslavili v 11 hodin dopoledne středoevropského času příchod nového roku obyvatelé ostrovních států Samoa a Kiribati v Tichém oceánu. O hodinu později se k nim přidala většina Nového Zélandu.

V Tichomoří už rok 2021 oslavili, evropské země čeká Silvestr bez bujarých večírků Číst článek

Ve 14.00 našeho času se k oslavám připojila australská velkoměsta Sydney a Melbourne a metropole Canberra. Každoročně tvoří novoroční kulisu v Sydney ohňostroj nad budovou opery na břehu oceánu, letos byl však zkrácen na sedm minut a lidé ho nesměli sledovat přímo z přístavu.

Poslední si naopak budou moct připít lidé na Bakerově ostrově a na Howlandově ostrově v Tichém oceánu. Moc jich tam ale nebude, jedná se totiž o neobydlené atoly pod ochranou USA. Novoroční půlnoc tam odbije až v pátek po poledni středoevropského času.

Krátká tradice v Česku

Bujaré veselí na přelomu roku je podle etnografů záležitostí až poslední doby. Podle Daniely Záveské z pražského Národního muzea se tradice rozvinula ve druhé polovině devatenáctého století díky spolkovému životu ve městech.

S prvním dnem v novém roce se pak pojilo mnoho pověr. Etnografka Alexandra Zvonařová říká, že záleželo třeba na tom, kdo na Nový rok vstoupil první do místnosti: „Když to byla mladá dívka, tak to bylo v pořádku, to čekal dům samé radosti a samou bohatou úrodu. Když to byla stará žena, tak přinášela neštěstí. Když přišla pěkná dívka, tak se říkalo, že se rozroste zvířectvo.“

1. leden jako začátek nového roku slaví většina křesťanského světa od roku 1622. Do té doby uznával papežský stolec jako začátek roku 25. březen.