Nový školní rok přináší změny: platí jiná pravidla pro odklady, nepedagogy budou platit obce a kraje
V letošním školní roce čekají ředitele a žáky velké změny. Od pondělí začínají platit dvě novely školského zákona. Zpřísňují například odklady pro zápisy do prvních tříd a také mění financování nepedagogických pracovníků. Změny začnou nabíhat postupně, a tak se většina týká až 1. ledna 2026.
Začněme u odkladů k povinné školní docházce. Zatím se to týká jen dětí, které půjdou k zápisu na jaře 2026 a které se narodily do 31. března 2020.
Téma pro Josefa Czyže
Rodiče budou muset mít potvrzení od lékaře specialisty nebo klinického psychologa, že zdravotní stav jejich potomků neumožňuje účast ve vyučování.
Se změnou ale nesouhlasí někteří ředitelé, podle nichž bude obtížné sehnat potvrzení pro děti, které odklad skutečně potřebují.
„Bude pro ně velmi složité ten odklad získat, protože musí mít potvrzení nebo doporučení poradny. To platilo a platit to bude, ale k tomu musí mít specializované vyšetření. A to je poměrně složité, složitě dostupné. Jsou tam dlouhé objednací doby. A pro lidi je složité se v tom vyznat,“ uvedl pro Radiožurnál člen rady Asociace ředitelů základních škol Tomáš Augustýn.
Ministerstvo školství si od toho na druhou stranu slibuje to, že se omezí případy, kdy odklad docházky nesouvisí s nedostatečnou zralostí nebo zdravotním stavem dítěte. Změna bude nabíhat dál postupně podle dat narození dětí, víc informací najdou lidé na stránkách ministerstva.
Platy pro nepedagogy
Další změnou je diskutovaný převod financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele škol, což začne platit od ledna 2026.
Nepedagogy budou od nového roku platit obce a kraje. Peníze se pak budou rozdělovat podle toho, kolik mají kraje a obce dětí v různých typech škol a zařízeních.
Podle Augustýna je ale nový systém složitý a můžou se do něj promítnout vztahy mezi školami a zřizovateli: „Bude složité si vyjednat dostatečné peníze u každého jejich zřizovatele a přibude s tím spousta práce, protože všichni budou nově dělat jednání, které doteď probíhalo mezi ministerstvy na úrovni vlády, a výrazně se do toho budou promítat vztahy, které mezi sebou mají. A ty nejsou vždy dobré.“
Změnu kritizovala i opozice. Ministerstvo při schvalování novel argumentovalo tím, že se systém zefektivní.
Učitelé naopak chválí změny, jako je financování školních psychologů a speciálních pedagogů na základních školách. Nově je bude platit stát z rozpočtu. To vítá třeba nezisková organizace Učitel naživo, která se reformám ve školství věnuje dlouhodobě.
„Hlavně že se u školních psychologů a speciálních pedagogů vyřešilo jejich financování, protože doposud byli financováni z evropských zdrojů. A ty končí. Takže se jejich financování převedlo do státního rozpočtu. A to je velmi významná, pozitivní změna,“ pokračuje analytička vzdělávací politiky Kateřina Konrádová.
Vítá také to, že se zavádí systémová podpora takzvaných provázejících učitelů. „Jsou to mentoři budoucích učitelů. Novela ukotvuje to, že tento provázející učitel bude za svou práci, že se věnuje tomu studentovi, ohodnocen. A bude mít nějaké povinné mentorské vzdělávání,“ přibližuje Konrádová.
Nově pak bude ukotvená pozice sociálních pracovníků jako pedagogů. Ti pomáhají třeba školám s řešením šikany.
Od roku 2027 také budou žáci prvních tříd hodnocení slovně a o rok později se změna bude týkat i žáků druhých tříd.