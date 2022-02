Na Liberecku na horách připadlo až 30 centimetrů sněhu. Počasí komplikuje i dopravu

V horách v Libereckém kraji od nedělního rána do pondělního rána připadlo až 30 centimetrů sněhu a dál sněží. Uzavřená je od neděle pro nákladní dopravu silnice 10 z Tanvaldu přes Harrachov a dál do Polska. Omezení pro auta nad 3,5 tuny potrvá minimálně do pondělních 13.00. Pro kamiony je dlouhodobě neprůjezdná i silnice III. třídy přes Oldřichovské sedlo na Liberecku. Ostatní silnice v kraji jsou s opatrností sjízdné.

Liberec 7:16 7. února 2022