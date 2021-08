České úřady začínají vydávat nové občanské průkazy. Součástí budou i dva otisky prstů

Nový typ občanských průkazů je vybavený zabezpečeným čipem s biometrickými údaji. Změnou, která vychází z evropského nařízení, se ztíží možnost doklady padělat a zneužívat. V případě, že by údaje nebyly u nově vydaných občanských průkazů zavedeny, nebylo by s nimi na základě evropského nařízení možné cestovat do zahraničí. Praha 8:54 2. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Občanské průkazy se zabezpečeným čipem se vydávají od 2. srpna 2021. (ilustrační foto) | Zdroj: čt24

Občanské průkazy vybavené zabezpečeným čipem s biometrickými údaji budou úřady vydávat od pondělí 2. srpna. Čip na dokladech bude obsahovat zobrazení obličeje držitele průkazu a dva otisky prstů.

Biometrické údaje budou úřady evidovat nejdéle 90 dnů od vyrobení dokladu kvůli případné reklamaci. Poté budou smazány, protože vytváření jakýchkoli databází s těmito údaji není povolené.

Z důvodu přípravy nebylo od čtvrtka do neděle možné žádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu.

Dosud platné občanské průkazy budou platit do skončení jejich platnosti, nejdéle do 3. srpna 2031. Občan s platným dokladem bez biometrických údajů s ním může cestovat po Evropské unii do konce platnosti dokladu.