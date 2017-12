Nový úsek dálnice A5 vede do Vídně téměř od hranic. Na české straně autostráda stále chybí

Cesta autem z Brna do Vídně bude od pátku rychlejší. Řidiči totiž od dopoledne poprvé pojedou po novém - 25 kilometrů dlouhém - úseku rakouské dálnice A5. Spojí obce Schrick a Poysdorf. Dálnice teď bude končit asi 9 kilometrů od českých hranic. Na české straně ale stavební práce pořád stojí. Podrobnosti teď přidáme s Jiřím Svatošem z naší domácí redakce, pěkné ráno. Brno / Vídeň 9:33 8. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dálnice (ilustrační foto) | Foto: Ondřej Jánoška

Nový úsek dálnice, který rakouští silničáři částečně otevřou kolem desáté hodiny a plně zprovozní odpoledne, především urychlí cestu z Brna do Vídně. Řidiči totiž nově nebudou muset projíždět centrem města Poysdorf, zároveň objedou taky řadu obcí, kterými až dosud mohli jezdit maximálně padesátikilometrovou rychlostí.

Dálnice ale nepomůže jenom řidičům. Výrazně uleví taky obyvatelům obcí, přes které dosud cesta z Brna do Vídně vedla. Před otevřením dálnice těmito obcemi podle rakouského deníku Der Standard každý den projelo asi 17 tisíc aut - z toho přibližně čtyři tisíce kamionů. Od hluku způsobeného dopravou tak v severním Rakousku ode dneška bude mít nově klid víc než deset tisíc lidí.

Podle Standardu totiž tranzitní doprava od pátku po staré cestě nebude moct projíždět. Dodržování zákazů budou kontrolovat policisté. Rakouská dálnice A5 nyní končí asi devět kilometrů od českých hranic. Až na hranice by podle plánů rakouské obdoby českého ředitelství silnic a dálnic měla vést nejpozději v roce 2019.

Na české straně řidiči po dálnici zatím z Brna dojedou jenom do Pohořelic. Dál musí po klasické silnici první třídy. Podle plánů českých silničářů by první stavební práce mohly začít v roce 2019. Dělníci začnou stavět čtyřkilometrový obchvat Mikulova. Stát bude asi dvě miliardy korun a hotový by podle ŘSD měl být v roce 2023.

Úřady teď připravují podklady pro stavební povolení. Projekt obchvatu už je připravený, brzy by mohly začít taky výkupy pozemků. Stavbu ale ještě můžou zpozdit aktivisté. Zatím si jich proti výstavbě obchvatu stěžovalo asi deset.

České ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že kompletní dálniční spojení mezi Brnem a Vídní by mělo být hotové nejpozději v roce 2030. Ředitelství silnic a dálnic připravuje projekty a další dokumenty nutné k zahájení výstavby.

Stávající úsek mezi Rajhradem u Brna a Pohořelicemi přitom silničáři otevřeli už v roce 1996. Vývoj stavebních prací sledují taky rakouské úřady. Třeba Josef Decker - ředitel dolnorakouského dálničního úřadu - doufá, že řidiči by se výhradně po dálnici z Vídně do Brna mohli v ideálním případě dostat už v roce 2025.