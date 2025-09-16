Nový územní plán Pardubic je hotový. Veřejně ho představí příští týden
Pardubice dokončily novou podobu územního plánu. Dokument, který určuje směřování územního rozvoje města, připravují od roku 2010. Radnice se za tu dobu musela vypořádat s více než 800 připomínek. Jak zjistil Český rozhlas Pardubice, návrh nového územního plánu má být představen na veřejném projednání příští týden.
„Územní plán je obecně společenská dohoda mezi městem a veškerou veřejností, která bydlí v Pardubicích. Je to velice důležitý dokument, který nastavuje koncepci rozvoje území. A týká se všech obyvatel, protože nastavuje pravidla pro výstavbu ve městě,“ říká vedoucí odboru hlavního architekta Mariana Zmítková.
Tento dokument připravuje město už od roku 2010. Jeho poslední podoba je z roku 2018, tehdy se na veřejném projednání sešlo několik set připomínek, se kterými se město muselo vypořádat.
„V opakovaném veřejném projednání jsme měli kolem 500 námitek. V předešlém kole jsme měli 300 námitek. Každé námitce se musíme věnovat. A to nejen těm námitkám, ale samozřejmě nám v rámci procesu uplatňují dotčené orgány stanoviska. Proto je proces mimořádně náročný,“ vysvětluje Zmítková.
Plus 120 tisíc obyvatel?
Územní plán například určuje, kde se může stavět a jaké stavby tam mohou vzniknout. Řeší základní dopravní síť, chrání zemědělskou půdu, vymezuje plochy zeleně a odpočinkové zóny pro rekreaci, a počítá i s budoucím růstem počtu obyvatel.
„Územní plán je nastavený na vývoj počtu obyvatel, počítá se kolem 120 tisíc obyvatel. A navrhuje plochy tak, aby tam byly možnosti pro bydlení. Ale samozřejmě, že se navrhuje rovnováha bydlení, výroby, komerce a k tomu odpovídající rekreace, relaxace a sport,“ vyjmenovává Zmítková.
Návrh nového územního plánu je už tedy na světě a magistrát ho chce představit na veřejném projednání příští týden, a to ve středu 24. září v 16.00 v Domě techniky v Pardubicích.
„Zveme je, aby se podívali na aktuální stav územního plánu. Abychom to mohli předložit zastupitelstvu, tak ještě musíme splnit zákonnou povinnost a musíme učinit druhé opakované veřejné projednání, kde se veřejnost seznámí s aktuálním stavem a může uplatnit své námitky a připomínky,“ doplňuje náměstek primátora René Živný zvolený za Společně pro Pardubice.
Námitky nebo připomínky ale mohou lidé podat jen k těm částem územního plánu, které město od minule upravilo. Magistrát proto očekává, že jich tentokrát nebude tolik a že jejich vypořádání už příliš nezdrží samotné schválení dokumentu.