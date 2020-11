Kývala končí v čele Hradní stráže. Nahradí ho velitel strakonického protiletadlového pluku Ackermann

Hradní stráž od počátku prosince změní svého velitele. Plukovníka Jiřího Kývalu nahradí plukovník Jaroslav Ackermann, dosavadní velitel strakonického protiletadlového pluku. Kývalovi na konci roku uplyne vojenský závazek a odejde do civilu, řekl. Ackermann v pátek svou funkci u 25. protiletadlového raketového pluku na generálním štábu předal svému nástupci podplukovníku Luďku Tegerovi, uvedla armáda. Praha 12:46 27. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový velitel Hradní stráže Jaroslav Ackermann | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Ackermann (50 let) vystudoval Vojenskou vysokou technickou školu v Liptovském Mikuláši. Po studiu nastoupil k raketovému vojsku, kde postupně působil na různých funkcích od velitele čety. V červenci byl jmenován velitelem protiletadlového raketového pluku. Jeho nástupcem se stává dosavadní náčelník štábu 25. protiletadlového raketového pluku Teger (49 let).

Exšéf vojenské kanceláře Hradu Pilc prohrál soud o odškodnění kvůli neoprávněně odebrané prověrce Číst článek

Podle mluvčí strakonického útvaru slouží v armádě od roku 1989 a svou vojenskou kariéru zasvětil pozemní protivzdušné obraně. Působil v několika velitelských a štábních funkcích, byl i na misi v Afghánistánu. Od počátku prosince bude jmenován do hodnosti plukovníka.

Kývala (54 let) k Hradní stráži nastoupil v březnu 2017. Více než třiapůlleté působení u ozbrojené složky, která má na starosti ochranu Pražského hradu i zámeckého areálu v Lánech, považuje za vrchol své vojenské kariéry. „Nesmírně si toho považuju, že jsem mohl pracovat pro Hradní stráž a že jsem mohl velet Hradní stráži. Je to pro mě vrchol kariéry. A na vrcholu kariéry by měl člověk odejít,“ řekl.

Konec po 36 letech

Služební poměr ukončí po 36 letech. „Mám své odsloužené, mám za sebou zahraniční operace, službu u několika útvarů v různých funkcích a pozicích. Teď budu chtít trochu svůj život zpomalit,“ dodal. Má několik pracovních nabídek, vážně zvažuje jednu.

Kývala odchází v době, kdy bude završen první milník koncepce Hradní stráže. „Nastavili jsme směr rozvoje Hradní stráže do roku 2028 a dá se říct, že všechny úkoly prvního milníku jsme naplnili,“ podotkl. Nyní by podle něj měl nový velitel koncepci zrevidovat, zda je dobře nastavená a zda jde Hradní stráž správným směrem.

Modernizace Hradní stráže. Vojáci dostanou nové uniformy a zbraně, do pěti let by měli využívat drony Číst článek

Koncepce například rozšířila počet vojáků Hradní stráže, podle Kývaly se bude možné po nabrání nových vojáků plně věnovat i výcviku. Naplněnost Hradní stráže je nyní na 76 procentech, do plného stavu je potřeba asi 220 vojáků. Na výcviku ve Vyškově jsou nyní čtyři desítky nových uchazečů o službu u Hradní stráže.

Kývalova nástupce čeká kromě náboru také rozvoj nemovité infrastruktury nebo dozbrojení. Vojáci by měli dostat nové útočné pušky Bren 2, modernizaci čeká granátomet RPG-7. Připravuje se také nová uniforma pro strážní jednotky. Při službě na Pražském hradě by měly nahradit klasické maskáče.

Nové uniformy

Pro slavnostní příležitosti či pro hlídky u vchodů do Pražského hradu bude Hradní stráž nadále používat slavnostní uniformy od Theodora Pištěka z 90. let. Návrh nové uniformy měl být hotov do konce tohoto roku, podle Kývaly ale krize kolem koronaviru zpozdila dodávky materiálů. Dokončení proto očekává příští rok.

Hradní stráži se pandemii koronaviru zatím podle Kývaly podařilo zvládnout bez větších obtíží. Nastavena byla speciální opatření, která mají zamezit nebezpečí případného rozšíření nákazy do celé Hradní stráže. Jednotlivé skupiny vojáků se proto nepotkávají, omezen byl i výcvik.