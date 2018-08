Přehled tisku: nový vzhled staroměstského orloje, zvyšování cen léků a moderní technologie v autech

Ve středečním tisku se dočtete o zvyšování cen léků, které stouply přibližně o pět procent. Tématu se věnuje regionální Deník. Mladá fronta Dnes píše o změnách, které čekají pražský staroměstský orloj a Hospodářské noviny informují o plánech na investice do vlakové dopravy. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:44 8. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Orloj, Staroměstské náměstí, Praha 1 | Foto: Khalil Baalbaki

E15

Do automobilového průmyslu se čím dál víc dostávají moderní technologie a auta se mění na pojízdné mobily s běžnými aplikacemi. O tom, jak se technologie stávají součástí tohoto průmyslu, píše středeční vydání listu E15. Mladoboleslavská Škoda se snaží předběhnout konkurenty, jako je Amazon a Google a testuje novinky v elektromobilitě a autonomních vozech. V budoucnosti budou funkce aut hlavním kritériem při jejich nákupu. Čeká je stejný vývoj jako mobilní telefony, ze kterých se staly každodenní společníci. V autech budou stejné aplikace, ale i další služby. Například budou místem, kam e-shop doručí balíček.

Mf Dnes

Staroměstský orloj by měl při rekonstrukci změnit vzhled a vrátit se do stavu, v jakém byl ve středověku. Podle Mladé Fronty jednají o úpravách pražští památkáři. Na orloji by měl být upraven obraz Země u středu hodinových ručiček, kde zmizí vyobrazení Ameriky i rozdělení noci a soumraku. Konečné rozhodnutí by mělo být během týdne. Největší obnovou prošel orloj v roce 1866, kdy pracovníci nahradili mechanismus hodin a přidali astronomické prvky.

Hospodářské noviny

Česko plánuje investovat do vlakové nákladní přepravy, aby zamezilo dalšímu přibývání kamionů na silnicích. Podle Hospodářských novin ale dopravci varují, že železnice není nafukovací. Evropská unie si stanovila cíl - do roku 2030 chce ze současné silniční nákladní dopravy na delší vzdálenosti (více než 300 km) přesunout 30 procent na železnici či vodu. Ministerstvo dopravy plánuje úpravy některých železničních tratí, které jsou vhodné pro nákladní dopravu.

Lidové noviny

Mezinárodní dráhy chtějí obnovit slavnou přímou linku mezi Vídní, Prahou a Berlínem, na které jezdil vlak Vindobona. Jak píšou Lidové noviny, mohla by se trasa obnovit v roce 2019. V 70. letech tudy jezdil bílo-červený dieselový vlak. Linka skončila v roce 2014, kdy daly České dráhy přednost jiným spojům. Rakouské dráhy mají zájem o obnovu trasy, aby vyhověly zákazníkům cestujícím do Prahy, Berlína a Drážďan.

Deník

Tématem regionálního Deníku je zvyšování cen za léky. Ceny se v průměru zvýšily o pět a půl procenta. Podle ústavu pro kontrolu léčiv je to ve veřejném zájmu. Některé léky totiž dodává jen jedna firma. Pokud by ústav zvýšení neschválil, mohla by je přestat dodávat. Pomoc by mohlo vytvoření zdravého konkurenčního prostředí. Stát by se měl také zaměřit na úhrady od pojišťoven, které loni klesaly. Pojišťovny tak ušetřily za léky víc než miliardu korun. Řada přípravků se dováží do jiných států, kde jsou léky stále dražší.

Právo

Stát začíná vyplácet odškodnění anarchistům, kteří byli v dubnu 2015 uvězněni za údajnou přípravu teroristického útoku na vlak. Letos na jaře byla skupina osvobozena, píše středeční Právo. Nároky na odškodnění se pohybují v řádech milionů korun. První částku - téměř čtvrt milionu korun - bude muset stát vyplatit Martinu Ingnačákovi. Ve vazbě byl rok a čtvrt. Kvůli vězení i podmínkám v něm držel hladovku a mnohokrát za jeho propuštění anarchisté v ulicích demonstrovali.