Lékařům by se mohlo zobrazovat, zda pacient drží zbraň. Debatujeme o novém zákonu, říká poslanec

Poslanci budou tento týden řešit detaily nového zákona o zbraních a střelivu, který má přispět k tomu, aby se ke zbraním nedostali psychicky nemocní lidé. Řešit to má bezpečnostní výbor Sněmovny, samotný návrh přináší také řadu otázek a nejasností. Probírat budou také možnost lékařů nahlížet do registru držitelů zbraní, popisuje poslanec Petr Letocha (STAN) v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 9:26 8. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sněmovna diskutuje o novém zákonu o zbraních (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Od střelby na filozofické fakultě z prosince politici mluví o tom, že by všichni žadatelé o zbrojní průkaz měli povinně absolvovat psychotesty. Teď je totiž musí podstupovat žadatelé o zbrojní průkaz jenom tehdy, když má jejich praktický lékař nějakou pochybnost. Co si o psychotestech myslíte vy?

To, co jste právě zmínil, je zatím ve fázi diskuse.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s poslancem Petrem Letochou (STAN)

V tuto chvíli vše probíráme s odborníky, ať už ze sekce ministerstva zdravotnictví, legislativy či Asociace klinických psychologů ČR, zda by podobné případy psychologické vyšetření nějakým způsobem eliminovalo.

Pracujeme i s verzí, že bychom skutečně zavedli psychologické vyšetření pro prvožadatele zbrojního oprávnění. Pakliže se na tom shodne odborná veřejnost, tak já budu samozřejmě rád, že naše legislativa umožní předcházet strašné tragédii, která se udála.

Jurečka se opět omluvil za večírek ministerstva v době střelby v Praze. Fiala jeho odvolání nechystá Číst článek

V novém návrhu zákona se také píše, že prodejce zbraní oznámí policii podezřelý prodej. Prodejci ale celkem logicky namítají, že pod pojmem podezřelý prodej si každý může představit něco jiného. Nic dalšího ohledně definice toho podezřelého prodeje tam není. Promiňte, ale není namístě toto nějak specifikovat? Nenechávat to na prodejcích, co je podle nich podezřelý prodej?

Ano, i o tom se budeme bavit.

Debaty se vedou už poměrně dlouhou dobu, protože tento zákon nevznikl na základě tragické události na filozofické fakultě, ale měla se jím zabývat už minulá vláda. V tomto volebním období se ministerstvu vnitra povedlo zákon dostat do legislativního procesu.

Ještě ve středu den před výborem pro bezpečnost budeme mít ve Sněmovně kulatý stůl, kde s odborníky budeme zodpovídat i tyto otázky. Jaká bude výsledná číslovka pro podezřelé držení počtu zbraní, zatím skutečně jasné není. Ale je třeba to probrat, protože je naprosto běžné, že jeden držitel zbrojního oprávnění má například tři zbraně, číslo se skutečně bude teprve definovat.

Pravidla pro lékaře

Podezřelý prodej se neměl týkat jenom počtu zbraní, ale i dalších okolností. Ale pojďme to zatím pominout a počkejme na výsledek debaty. Podle toho nového zákona dostanou také lékaři přístup do registru zbraní a budou zjišťovat, jestli jejich pacienti nemají zbrojní průkaz. Předsedkyně psychiatrické společnosti Simona Papežová ale namítá, že na plošnou lustraci u všech pacientů psychiatři prostě nemají čas. Co byste jí na to odpověděl?

Že se snažíme dále do zákona o elektronizaci zdravotnictví dostat novinku, která umožní jakýmkoliv lékařům, ať už to bude obvodní lékař, nebo psychiatr, že se v jejich zdravotním systému toto přímo zobrazí.

V systému, kde se denně pohybují ve své ordinaci, se jim proaktivně zobrazí utilita, že tento konkrétní pacient je, nebo není držitelem zbrojního oprávnění. Ve chvíli, až bude platná tato novinka, tak to nebude lékaře administrativně zatěžovat a bude to pro ně poměrně jednoduché zjistit.

Více zbraní, více masových střeleb? Nekonečná debata o zákonech, svobodě a zkušenostech z USA Číst článek

Měla by se tedy pravidla pro držitele zbraní ještě v nějakém dalším bodu, o kterém jsme nemluvili, upřesnit nebo zpřísnit?

Pořád se bavíme a budeme se dále bavit o tom, jakým způsobem do budoucna takovouto tragickou událost eliminovat. Na některé věci jsme samozřejmě přišli.

Například, jak jsem zmínil, že bychom mohli lékařům zpříjemnit tu dostupnost, protože nový zákon zatím počítá pouze s tím, že lékaři budou mít přístup do centrálního registru zbraní. Ale očekával také proaktivní práci lékařů, že se sami budou do centrálního registru zbraní přihlašovat. A touto novinkou zlehčujeme jejich práci.

Nový zákon má platit až od roku 2026. Není to přece jenom poněkud dlouhá doba?

Je třeba si uvědomit, že zákon zavádí také propojení různých registrů, ať už z centrálního registru zbraní, tak dalších zdravotnických registrů.

Tam je třeba vytvořit výběrové řízení a je nutné ho důkladně otestovat, protože to je poměrně citlivá záležitost. Proto je tam datum platnosti zákona až na rok 2026. Nicméně novinka, o které jsem se bavil, novela zákona o elektronizaci ve zdravotnictví, by mohla být účinná už k 1. 1. roku 2025.