Novým místopředsedou ANO je Králíček,dalšími zůstávají Schillerová, Brabec a Vondráček

Novým místopředsedou opozičního hnutí ANO se stal poslanec Robert Králíček, člen sněmovních výborů pro bezpečnost a pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Další místa řadových místopředsedů obhájili bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec, šéfka poslaneckého klubu ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová a dřívější předseda Sněmovny Radek Vondráček. Rozhodli o tom delegáti na sobotním celostátním sněmu hnutí v Praze. Praha 14:11 10. února 2024

Hlasovalo celkem 98 delegátů. Nejvíce hlasů, 94, obdržel Brabec, proti jeho zvolení nebyl žádný delegát, čtyři se zdrželi. O jeden hlas méně získala Schillerová, proti byl jeden delegát, zdrželi se čtyři. Pro Vondráčka hlasovalo 92 členů, proti byli tři, stejný počet se zdržel. Králíčka podpořilo 79 delegátů, proti byli tři a 16 členů se zdrželo.

Na tiskové konferenci Králíček řekl, že jeho hlavním úkolem je pracovat s pražskou organizací ANO. „Cítíme rezervy, chceme, aby preference zlepšila, chceme to ukázat už v nadcházejících evropských volbách,“ uvedl. Bude se také setkávat s kolegy z jiných regionů, diskutovat o jejich problémech a přinášet je na vedení hnutí. Ve stínové vládě ANO zastává post zmocněnce pro IT a digitalizaci.

Krajské organizace původně nominovaly celkem osm kandidátů na post řadového místopředsedy, nakonec ale delegáti hlasovali právě o čtyřech. V projevu na sněmu se vzdal nominace v minulosti druhý muž hnutí Jaroslav Faltýnek, už předtím se tak rozhodli poslanci Jana Mračková Vildumetzová, Roman Kubíček a Josef Bělica.

Jedna pozice místopředsedy byla v dosavadním vedení hnutí neobsazena poté, co loni opustil post i hnutí Ivo Vondrák. Dostal se do rozporů s ANO poté, co v prezidentské volbě podpořil protikandidáta předsedy hnutí Andreje Babiše Petra Pavla. Nesouhlasil ani se směřováním hnutí.