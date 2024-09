Novým šéfem lidovců by mohl být hejtman Grolich, připustil Jurečka. Vlastní kandidaturu ještě nepotvrdil

Předseda lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka teprve oznámí, zda bude na říjnovém sjezdu znovu kandidovat na šéfa strany. Rozhodnutí nejprve probere se spolustraníky. Předsedou KDU-ČSL by se podle něj mohl stát i lidovecký hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. Jurečka to v sobotu řekl novinářům po sečtení výsledků druhého kola senátních voleb. Grolich možnost své kandidatury připustil, rozmyslí se do příštího týdne. Praha/Brno 20:07 28. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud je tady volání po změně, tak tím nositelem je Jan Grolich, řekl v sobotu Jurečka | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lidovci ve volbách obhájili dva senátorské posty. Neuspěl jejich třetí kandidát Patrik Kunčar, který postoupil do druhého kola ve zlínském obvodu.

Volební sjezd lidovců se bude konat 18. a 19. října v Olomouci. Zda na něm bude o post v čele strany Grolich usilovat, zatím nezveřejnil. „V pondělí večer máme krajský výbor a do té doby se musím rozhodnout,“ řekl v sobotu Grolich. Rozhodnutí chce oznámit v úterý či ve středu.

To, že by se Grolich mohl stát předsedou, Jurečka připouští. „Pokud je tady volání po změně, tak tím nositelem, když se teď rozhlédnu po lidové straně, po lidech, kdo mají odpracováno, mají mandát, mají důvěru, tak pokud by to měla být jiná osobnost, tak je to Jan Grolich,“ řekl v sobotu novinářům.

Chtěl bych poděkovat všem, kdo jste přišli k volbám a podpořili kandidáty @kducsl. Velká gratulace patří našemu staronovému senátorovi @CunekJiri a také nově zvolenému senátorovi @David_Simek_01. Vím, že oba budou v Senátu dobře zastupovat své regiony.



— Marian Jurečka (@MJureka) September 28, 2024

Ani Jurečka zatím jasně neřekl, zda bude na sjezdu obhajovat post v čele strany. „Nejprve se svým rozhodnutím seznámím členy strany a nejužší vedení na jednání předsednictva a celostátního výboru v průběhu příštího týdne,“ napsal v sobotu na síti X. Teprve poté chce rozhodnutí zveřejnit.

Volba vedení strany je záležitostí dané strany, řekla v sobotu novinářům předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Je podle ní až neslušné komukoliv z jiné strany radit nebo cokoliv vzkazovat. Spolupráci s Jurečkou hodnotila pozitivně, jako ministr podle ní působí velmi dobře, protože má za sebou spoustu kvalitně odvedené práce, uvedla.

‚Dobrý výsledek‘

Počátkem února Jurečka uvedl, že nebude na podzim obhajovat post předsedy lidovců, pokud strana nezíská dva europoslance, neposílí senátorský klub a nedosáhne minimálně na jednu hejtmanskou funkci.

Europoslance získala strana jediného, v senátních volbách obhájili mandát dva její kandidáti a jihomoravským hejtmanem zůstane po krajských volbách právě Grolich.

Za lidovce se senátorem ve volebním obvodu Svitavy stal starosta města David Šimek. Ve druhém kole senátních voleb získal 57,36 procenta hlasů. Již v prvním kole místo senátora získal lidovecký senátor Jiří Čunek, který mandát obhájil v obvodu Vsetín.

Výsledky druhého kola senátních voleb jsou podle Jurečky pro KDU-ČSL dobré. Senátorský klub počítá s tím, že obhájí pozici místopředsedy horní komory, uvedl v sobotu Jurečka.

„Za nás jsme do senátních voleb šli letos s tím, že obhajujeme dva senátní obvody, a podařilo se nám obhájit to, že máme senátora Jiřího Čunka a podařilo se nám získat senátní obvod Svitavy, kde se stal zvoleným senátorem David Šimek, takže za nás je to dobrý výsledek,“ řekl Jurečka.

Za stále dobrý označil i výsledek stran vládní koalice v senátních volbách. „Budeme mít velmi silnou většinu v horní komoře,ׅ“ dodal.