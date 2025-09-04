‚Střet zájmů tam nevidím.‘ Experti radí úřadu, jak rozdělovat dotace. Zároveň vedou spolky, které je dostávají
- Členové poradního týmu v Národní sportovní agentuře radí, jak rozdělovat státní peníze mezi sportovní organizace. Podle zjištění Radiožurnálu ale současně vedou kluby nebo svazy, které tyto dotace od NSA přijímají.
- Poradci, které Radiožurnál oslovil, odmítají, že by byli ve střetu zájmů. Tvrdí, že „své“ organizace nezvýhodňují.
- Místopředseda NSA Ivo Jebousek ze STAN nedávno zpracoval návrh, který by konflikt zájmů zakazoval. Předseda NSA Ondřej Šebek z ODS a radní NSA František Horák z KDU-ČSL návrh zamítli.
Sportovní funkcionář Tomáš Novák radí Národní sportovní agentuře, jakým způsobem má rozdělovat státní miliardy na podporu sportu. Jenže kromě členství v poradním týmu NSA je Novák zároveň i šéfem fotbalových klubů Benešov a Úročnice Benešov, které právě od NSA státní peníze dostávají. Třeba FK Benešov dostal letos 1,1 milionu.
„Vypadá to divně, je tam střet zájmů, samozřejmě,“ komentuje to předseda FK Tachov Martin Krýsl, jehož klub hraje stejnou 4. fotbalovou ligu jako Novákův FK Benešov. Krýslův klub dostal letos od NSA necelých 500 tisíc.
Novák odmítl, že by jako poradce na NSA byl ve střetu zájmů. „V žádném případě nemůžu ovlivnit nic ve prospěch klubu, protože jsem člen pouze poradního orgánu. To znamená, že navrhuji znění výzev, ale schvaluje je rada. A o jednotlivých žádostech rozhoduje úřad a já k nim vůbec nemám přístup,“ prohlašuje Novák. „Myslím, že to je umělá kauza a dál se k tomu nechci vyjadřovat,“ dodává.
Jenže úkoly a význam poradního-expertního týmu jsou mnohem větší, než jak se je Novák snaží prezentovat. Poradci mají podle oficiálního statutu navrhovat a doporučovat agentuře, na co má dávat státní miliardy, jakým způsobem je má rozdělovat sportovním organizacím, mluví i do toho, co mají dotační programy a výzvy obsahovat.
‚Byl to pro mě šok‘
Protikorupční organizace Transparency International proto mluví o jasném střetu zájmů. „Pokud je někdo v pozici, kdy může spoluutvářet pravidla pro přidělování dotací, a zároveň je v pozici příjemce takových dotací, pak je beze sporu ve střetu zájmů,“ upozorňuje Marek Chromý, vedoucí analytik Transparency International.
„Je otázkou, jak NSA řeší střet zájmů členů tohoto poradního orgánu. Odpověď má v zásadě vliv nejen na celé financování sportu v České republice, ale i na důvěru v tento systém,“ zdůrazňuje Chromý.
Právě to bylo také důvodem, proč jeden z původních členů – Karel Kovář – z poradního týmu raději odešel. „Považoval jsem a považuju za nepřípustné, a byl to pro mě trošku šok, že členové toho týmu jsou zároveň příjemci dotací od Národní sportovní agentury,“ říká Karel Kovář, jenž byl v minulosti náměstkem ministra školství a vedl sekci sportu a mládeže.
‚Střet zájmů necítím‘
Fotbalový funkcionář Tomáš Novák není jediným, kdo v NSA radí, jak přidělovat dotace, a zároveň řídí spolek, který dotace od NSA inkasuje. Dalším je třeba Petr Musil, viceprezident svazu Český florbal, jenž je v poradním týmu od jeho vzniku v roce 2023. V tom roce získal Český florbal od NSA 63 milionů, loni přes 68 milionů, letos více než 75 milionů a k tomu dalších 40 milionů korun na ženské mistrovství světa. Musil se vyjádřil podobně jako Novák.
„Střet zájmů necítím, protože jsem skutečně nikdy nelobboval za nějaké řešení, které by pomohlo jednomu svazu,“ uvádí Musil.
Miliony od NSA dostává i Český paralympijský výbor, jehož 1. místopředseda Roman Suda sedí v poradním týmu NSA. „Je to dobrovolná činnost, my o ničem nerozhodujeme, jen dáváme podněty vedení NSA. Vůbec nevidím prostor, že bychom v našem poradním týmu mohli lobbovat nebo snažit se získat výhody pro to prostředí, které zastupuju,“ tvrdí.
Poradcem je také David Šimek, starosta Svitav, které od NSA dostaly 40 milionů na opravu plaveckého bazénu s vodními atrakcemi, saunami, tobogánem a vířivkou. Také Šimek nevidí důvod, proč by s kolegy nemohl být poradcem v NSA.
„Všichni jsme dopředu písemně oznámili, ve kterých statutárních orgánech sedíme. Tím jsme splnili zákonné povinnosti,“ říká Šimek. Ze stejného důvodu se ve střetu zájmů necítí ani poradce Jan Jirovský, jenž je předsedou Brandýsko-boleslavského sportovního spolku, který se věnuje rozvoji pohybových aktivit dětí a který rovněž dostává příspěvky od NSA.
Zákaz střetu zájmů
Všichni oslovení poradci se odvolávají na dva dokumenty – statut poradního týmu a etický kodex, které musí každý člen dodržovat. Jenže ve statutu se na pouhých dvou stranách píše jen to, o čem má tým jednat, kolik má mít členů, jak často se mají poradci scházet a že musí zachovávat mlčenlivost. O střetu zájmů v něm není ani slovo.
A etický kodex sice střet zájmů zmiňuje, ale jen velmi obecně. Píše se v něm jen to, že střetem zájmů je konflikt mezi zájmy agentury a osobními zájmy člena poradního týmu. A že každý poradce musí sepsat všechny funkce, v nichž by se mohl ve střetu zájmů ocitnout, a každý rok tento seznam aktualizovat.
Jenže, co se stane, když ve střetu zájmů bude, nebo naopak svou ohlašovací povinnost nesplní, to už kodex nestanovuje. Podle místopředsedy NSA Iva Jebouska z hnutí STAN takový dokument nestačí. „Já si opravdu myslím, že není rozumné, aby podmínky a parametry státní podpory formulovali lidé, kteří jsou ve statutárních orgánech příjemců dotací,“ míní Jebousek.
Na schůzi Rady NSA letos 21. července proto předložil návrh, který by poradcům rovnou zakazoval figurovat v organizacích čerpajících dotace od NSA. A platilo by to i v případě, že by žadatelem nebo příjemcem dotací byl někdo z poradcových blízkých. Každý člen poradního týmu by podle Jebouskova návrhu musel podepsat čestné prohlášení, že ve střetu zájmů není, a každý rok ho aktualizovat. Neoznámení konfliktu zájmů by vedlo k jeho „bezodkladnému odvolání“.
„Zpětnou vazbu lidí, kteří mají zkušenosti ze sportovního prostředí, samozřejmě potřebujeme, ale podmínky podpory by měli nastavovat specialisté našeho úřadu a sportovní prostředí by se k nim mělo vyjadřovat pouze formou připomínek a konzultací,“ dodává Jebousek. Podle něj nejde o to, že by některý ze současných poradců skutečně ovlivňoval podmínky dotace ve prospěch „svého“ spolku, ale o potenciální riziko, že se to může stát. A tyto pochybnosti je podle Jebouska nutné vyloučit, aby agentura měla důvěru veřejnosti.
Předseda to vidí jinak
Jenže jeho návrh neprošel. Ze zápisu z jednání tříčlenné Rady NSA letos 21. července vyplývá, že pro hlasoval pouze Jebousek. Předseda NSA Ondřej Šebek z ODS i člen rady František Horák z KDU-ČSL byli proti. Šebek v rozhovoru pro Radiožurnál zmínil několik důvodů, které ho vedly k odmítnutí Jebouskova návrhu. Jedním z nich bylo to, že ho považuje za nadbytečný.
„Poradní tým má statut, kterým se řídí a kde je i ten potenciální střet zájmů řešený. Každý z těch lidí, jsou-li v organizacích, které čerpají dotace, to oznamuje,“ vysvětluje Šebek.
Dalším důvodem, proč Šebek hlasoval proti, bylo paradoxně přesně to, čeho měl Jebouskův návrh dosáhnout – aby příjemci dotací nemohli zároveň radit, jak dotace rozdělovat. „Rozšiřoval atributy, které by prakticky znemožnily řadě členů (poradního týmu) vykonávat tu funkci a činnost, která je pro nás nezbytná,“ dodává Šebek.
A odmítá, že by poradci byli ve střetu zájmů. „Já tam žádný střet zájmů nevidím, opakovaně jsme to řešili s právními autoritami. Rozhodně tam nikdo z těch lidí není z toho důvodu, aby nějakým způsobem upravoval pravidla ve svůj prospěch. Naopak jsou to lidé, kteří pomáhají radě dělat rozhodnutí se znalostí problematiky sportu. Ten poradní tým udělal pro radu obrovský kus práce, jsme rádi, že ti lidé s námi spolupracují a pomáhají posouvat fungování NSA a sportu,“ uzavírá.
Poradcem ‚prodavačka z Lidlu‘?
Proti Jebouskově návrhu byl i člen Rady NSA František Horák. Když v dubnu 2023 nastupoval do Rady NSA, označil svou prioritu jasně: „Ve své funkci bych chtěl pokračovat v posílení transparentnosti.“
Horák v rozhovoru pro Radiožurnál působení poradců v NSA hájí. „Mají mít přehled o sportovním prostředí, vědět, jak funguje sport, jak fungují svazy. Těžko může poradce dělat někdo, kdo dělá prodavačku v Lidlu.“ A na poznámku, že poradcem může podle Jebouska být třeba sportovní ekonom, akademik specializující se na sportovní dotace nebo i někdo, kdo ve vedení klubu nebo svazu byl v minulosti, odpověděl jen: „To je věc názoru.“
Jebousek se ale se Šebkem a Horákem dohodl, že téma střetu zájmů budou řešit znovu na podzim.
Ve střetu zájmů?
Poradní tým v NSA poprvé zasedal v únoru 2023 a měl šest členů. Někteří odešli, nahradili je jiní. Nyní má sedm členů.
Poradci mají za úkol navrhovat agentuře, jakým způsobem má státní peníze rozdělovat mezi sportovní organizace. Většina z nich přitom zastupuje kluby a svazy, které tyto dotace čerpají.
Poradcem je třeba Tomáš Novák, který je zároveň šéfem fotbalových klubů Benešov a Úročnice Benešov, které dostaly v roce 2023 dohromady 980 tisíc, loni to bylo přes milion a letos více než 1,3 milionu. Novák je také předsedou Okresního fotbalového svazu Benešov a do letošního roku byl místopředsedou Středočeského krajského fotbalového svazu.
Dalším poradcem je Petr Musil, viceprezident svazu Český florbal, který v roce 2023 dostal od NSA 63 milionů, loni přes 68 milionů, letos více než 75 milionů a k tomu dalších 40 milionů korun na ženské mistrovství světa. Miliony od NSA dostává také Český paralympijský výbor, jehož 1. místopředseda Roman Suda je poradcem. Poradcem je i David Šimek, starosta Svitav, které dostávaly od NSA 40 milionů na opravu bazénu, a Jan Jirovský, jenž je předsedou Brandýsko-boleslavského sportovního spolku, který se věnuje rozvoji pohybových aktivit dětí a který rovněž dostává příspěvky od NSA.
Všichni se hájí tím, že pouze navrhují, jak přidělovat státní dotace, ale že rozhodující slovo má Rada NSA. Také namítají, že svůj střet zájmů dopředu oznamují, a tvrdí, že nikdy „svůj“ spolek nezvýhodňovali.
Kromě nich jsou v poradním týmu NSA i bývalá tyčkařka Kateřina Janků a bývalá lyžařka Kateřina Neumannová. Obě říkají, že nejsou ve vedení organizací, které by dostávaly od NSA dotace.