Nuda, nebo zajímavé? Co dělá prohlídku atraktivní, probírají v Žinkovech průvodci z českých památek
Asociace nestátních otevřených památek na zámku v Žinkovech pořádá první setkání průvodců v památkách. Každý z nich se pohybuje v jiném prostředí: někdo provádí ve zdobených zámeckých interiérech, jiný v kamenné zřícenině. Spojuje je snaha přiblížit zájemcům historii.
Akci v Žinkovech pořádá Asociace nestátních otevřených památek. Podle kastelána Kašperku Václava Kůse, který je členem výkonné rady asociace, je cílem setkání to, aby průvodci mohli sdílet své zkušenosti.
„Společně zkusíme definovat, co dělá dobrého průvodce, protože je to zodpovědná role. Je potřeba udržovat vysokou kvalitu komentovaných prohlídek,“ říká Kůs.
Tajemník asociace Vratislav Zákoutský považuje za důležité, aby české památky měly nějaký standard výkladu. Zúčastnění průvodci si nejvíce pochvalují sdílení zkušeností a sbírání inspirace.
Asociace sdružuje přes 30 nestátních památek a do budoucna připravuje třeba i program výměny průvodců.